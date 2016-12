UEFA Youth League, o experiență utilă pentru tinerii fotbaliști de la Viitorul

Echipa FC Viitorul U-19 și-a încheiat miercuri seară prima participare în Liga Campionilor pentru tineret, oprindu-se în turul al doilea de pe traseul campioanelor naționale. Campioana României nu a reușit să treacă de cea a Cehiei, FK Pribram, formația oaspete ținând cu dinții de victoria cu 2-0 obținută în tur, pe teren propriu. Returul de miercuri s-a încheiat fără goluri, în ciuda faptului că jucătorii pregătiți de antrenorul Vasile Mănăilă și directorul tehnic Lucian Burchel și-au creat o sumedenie de ocazii, la fel ca în partida tur, iar oaspeții au ratat un penalty în minutul 86! Reamintim că, în primul tur al competiției, Viitorul a eliminat campioana Belarusului, FC Minsk, după 2-2 în deplasare și 5-1 la Ovidiu.

Una peste alta, o participare bună pentru tinerii fotbaliști constănțeni, însă Viitorul rămâne cu regretul că Příbram era o echipă de eliminat! Acel 2-0 din tur este un rezultat mincinos, pentru că jocul a fost dominat de oaspeți, responsabili cu ratările, iar gazdele, mult mai pragmatice, au fructificat cam toate ocaziile create... Reamintim că, în returul de miercuri, Viitorul nu i-a putut utiliza pe fundașii Ghiță și Panait (ambii accidentați), pe atacantul Coman, suspendat după eliminarea din tur, și pe mijlocașul Casap, care era anunțat ca titular, dar a resimțit o ușoară contractură la ultimele două ședinte de pregătire și antrenorii au decis să nu riște. „Sper să învățăm din înfrângeri și din această eliminare. Fotbalul e câteodată nedrept, pentru că, în opinia mea, am jucat mult mai bine ca ei. Noi am arătat fotbal, dar câteodată șansa face și ea parte din joc, iar de data aceasta nu a fost de partea noastră. Orice meci internațional reprezintă o experiență în plus. În primul rând, putem să le facem jucătorilor o evaluare mult mai corectă decât am putea-o face numai din campionatul intern. Văd și ei unde se află și unde trebuie să muncească mai mult. Astăzi ne-a lipsit un pic spiritul de învingător”, a spus Vasile Mănăilă.

PRIBRAM ȘI-A VÂNDUT ÎN VARĂ PATRU DINTRE CEI MAI BUNI JUNIORI

După ce a recunoscut că echipa lui nu este obișnuită să se apere supranumeric, dar a fost obligată să facă asta la Ovidiu, în urma presiunii gazdelor, Petr Janota, antrenorul oaspeților, a precizat că vedetele formației sale sunt Januska, un mijlocaș care a jucat deja în prima divizie cehă, atacantul Lanka și fundașul Chalus. „Din primăvară, toți trei vor începe antrenamentele cu echipa mare. De asemenea, din lotul cu care am câștigat campionatul de juniori în sezonul trecut, am vândut patru cei mai buni jucători din echipă: doi au ajuns la Viktoria Plzen, campioana Cehiei, unul s-a transferat în Olanda, la Zwolle, iar unul joacă în prima ligă cehă, la Jablonec. De aceea, echipa noastră nu este la fel de puternică precum cea de anul trecut”, a mai spus Janota.

