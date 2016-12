Uggie a primit Zgarda de Aur

Pentru rolul din lungmetrajul „L`Artiste / The Artist”, Uggie a fost vedeta primei ediţii a galei premiilor Zgarda de Aur, organizată luni seară, la Los Angeles, unde a primit premiul pentru cel mai bun câine dintr-un fim. Uggie, un terrier din rasa Jack Russell, s-a impus astfel în faţa altor trei câini: Cosmo pentru „Beginners”, Denver pentru „50/50”, Hummer pentru „Young Adult” şi dobermanul Blackie pentru „Hugo”. Uggie a fost nominalizat şi pentru rolul său din filmul „Waters for Elephants / Apă pentru elefanţi”. Oricât de insolită ar fi, Zgarda de Aur câştigată de Uggie reprezintă o recompensă în plus pentru producţia franceză care îşi continuă marşul spre premiile Oscar, pentru care a primit zece nominalizări, după ce s-a impus deja la Globurile de Aur în ianuarie şi la premiile BAFTA week-end-ul trecut, la Londra. Stăpânul şi dresorul său, Omar von Muller, a primit premiul în numele lui Uggie, o zgardă acoperită cu cristale Swarovski, cu un pandantiv în formă de os, şi le-a mulţumit organizatorilor galei.

Un premiu special a fost acordat actriţei sud-africane Charlize Theron, care nu a fost însă prezentă la gală, pentru angajamentul ei în favoarea animalelor. Gala, în cadrul căreia umorul a fost la el acasă, a debutat cu defilarea câinilor nominalizaţi şi a dresorilor lor, pe covorul roşu, în faţa camerelor de filmat a câtorva zeci de jurnalişti prezenţi la eveniment. Încasările obţinute de organizatori vor fi donate unor asociaţii pentru protecţia animalelor.

Uggie, care are în spate o lungă carieră în cinematografie şi televiziune, are zece ani şi s-a pensionat după încheierea filmărilor pentru „L`Artiste / The Artist”. Uggie, un terrier Jack Russell, a fost salvat şi adoptat de un dresor după ce a fost abandonat de primii săi doi stăpâni pentru că era prea sălbatic. A câştigat deja o menţiune specială la premiile Lumiere 2012, dar şi premiul Palme Dog la Festivalul de Film de la Cannes din 2011.