Uggie, imaginea unui joc video

Patrupedul Uggie, care împarte cu Jean Dujardin şi Berenice Bejo afişul filmului mut “L`Artiste / The Artist”, a devenit imaginea jocului video Nintendogs + Cats, a anunţat gigantul nipon Nintendo. Uggie, terrierul din rasa Jack Russel care a cucerit inima Hollywoodului în acest sezon, dar şi iubirea actorilor din filmul “L`Artiste / The Artist” va fi purtătorul de cuvânt al acestui joc video, care le propune jucătorilor să crească şi să îmbrace animale de companie virtuale. „Vi-l prezentăm pe primul câine purtător de cuvânt pentru Nintendo, Uggie! Cine poate să reziste privirii acestui căţeluş?”, se afirmă în comunicatul grupului Nintendo. Însă, Uggie nu mai este un căţeluş. În vârstă de zece ani, este deja un câine pensionar, care s-a retras de pe platourile de filmare.

Uggie ar putea să îşi încheie cariera într-un mod spectaculos, profitând de succesul şi de simpatia de care se bucură filmul “L`Artiste / The Artist”, unul dintre marii favoriţi din cursa pentru Oscarurile care vor fi decernate pe 26 februarie, unde a fost nominalizat la zece categorii. Uggie a fost el însuşi nominalizat la prima ediţie a galei Golden Collar Awards, dedicată câinilor din cinematografia mondială, ce va avea loc pe 13 februarie, la Los Angeles. Uggie a fost nominalizat pentru evoluţiile sale din filmele „Waters for Elephants / Apă pentru elefanţi”, cu Reese Witherspoon şi Robert Pattinson în distribuţie şi din “L`Artiste / The Artist”.