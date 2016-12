Uggie va avea stea la Hollywood

Patrupedul devenit celebru după evoluţia sa din filmul „L`Artiste / Artistul” îşi va lăsa amprentele în cimentul de la Hollywood. Deşi dresorul său, Omar Von Muller, a declarat că prezenţa lui Uggie la gala de decernare a premiilor Oscar din luna februarie a fost ultima apariţie publică a acestui terrier Jack Russell, celebrul căţel va fi prezent încă o dată în public, pe datade 25 iunie, la ora locală 10.00, în faţa Grauman\'s Chinese Theatre din Hollywood, unde îşi va lăsa amprentele în ciment, într-o ceremonie de adio care îi este dedicată. Compania Sony Pictures Home Entertainment, care va lansa filmul L`Artiste / Artistul” pe Blu-ray şi DVD pe 26 iunie, va organiza această ceremonie, denumită „petrecerea de adio”, la care Uggie va sosi cu o maşină de pompieri. Maestrul bucătar Duff Goldman, devenit celebru în SUA după ce a participat la emisiunea Ace of Cakes, va fi prezent şi el la ceremonie şi îi va oferi lui Uggie un tort creat în forma unui stingător de incendii.

Uggie, un terrier Jack Russell, a fost salvat şi adoptat de un dresor după ce a fost abandonat de primii săi doi stăpâni pentru că era prea sălbatic. Uggie, care are în spate o lungă carieră în cinematografie şi televiziune, are zece ani şi s-a pensionat. Prestaţia sa din „L`Artiste / Artistul” a fost foarte apreciată şi i-a adus şi premiul Zgarda de Aur, într-o ceremonie care a avut loc în februarie la Los Angeles. Uggie a câştigat o menţiune specială la premiile Lumiere 2012, dar şi premiul Palme Dog la Festivalul de Film de la Cannes din 2011. Uggie a fost şi star al filmului „Water for Elephants / Apă pentru elefanţi”, în care patrupedul i-a avut colegi pe Robert Pattinson, Christoph Waltz şi Reese Witherspoon.