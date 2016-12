Uite banii, nu sunt banii

Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a anunţat că fondurile pentru achitarea datoriilor pe care comunităţile locale le au către firmele de construcţii care au executat lucrări de reparaţii şi reabilitare în unităţile de învăţământ vor fi alocate în următoarele luni. Daniel Funeriu a adăugat că această problemă este una „foarte spinoasă\", în condiţiile în care comunităţile locale au multe datorii întrucât au contractat lucrări fără să aibă resursele necesare. El a susţinut însă că Ministerul Educaţiei îşi va achita datoriile pe care le are faţă de firmele de construcţii, alocarea fondurilor urmând să se facă în lunile următoare. „În ceea ce priveşte datoriile ministerului şi în funcţie de resursele pe care le avem, vă asigur că vom face o alocare care să fie cât se poate de riguroasă şi de transparentă. Această alocare se va face în cursul lunilor care urmează pentru că, desigur, avem sume prevăzute în buget atât pentru lucrări în universităţi, cât şi în şcolile din învăţământul preuniversitar”, a spus Daniel Funeriu. La doar câteva minute după declaraţia dată de ministrul Educaţiei, omologul său de la Economie, Adriean Videanu, a spus că firmele care au executat lucrări de reabilitare sau modernizare la şcoli şi nu au încasat banii de la Guvern de circa doi ani nu vor primi prea curând sumele ce le revin, precizând că aceste lucrări s-au făcut fără acoperire bugetară. Adriean Videanu a uitat, însă, că ministerul în fruntea căruia se află nu are nicio legătură cu alocarea fondurilor, de acest lucru ocupându-se Ministerul Finanţelor, prin urmare, nu are de unde să ştie dacă şi când vor fi alocaţi banii pentru constructori.