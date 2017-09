Uite ce note au luat profesorii constănțeni care se vor la catedre!

478 de candidați (77,85 %) au obținut note mai mari de 5 la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământ din acest an, 136 - note sub 5,00, 4 - nota 10,00 și 5 candidați - note între 1,00 și 2,00, a anunțat Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Constanța. Contestaţiile se depun în perioada 18-19 iulie, la sediul Inspectoratului, iar rezultatele finale vor fi afișate marți, 25 iulie. Candidații trebuie să obţină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare) și minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire). Pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământ din acest an, au fost publicate 207 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată și 1.700 (complete și incomplete) pentru angajare pe perioadă determinată. Toate actele normative care reglementează organizarea şi desfăşurarea concursului, repartizarea candidaților, precum şi programele specifice pentru concurs pot fi consultate pe site-ul ISJ Constanța: http://www.isjcta.ro/concurs-pentru-ocuparea-posturilor-2017/, iar rezultatele, pe site-ul http://titularizare.edu.ro/.