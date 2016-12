Uite cine este denunţătorul preşedintelui CJC la DNA!

E SINGURUL VINOVAT! Cine este Marian Turbatu, denunţătorul preşedintelui CJC, Nicuşor Constantinescu? La prima vedere, un om de afaceri german, care investeşte în energii regenerabile. Doar că Turbatu nu are nimic în comun cu ideea nemţească de business. Este, după cum spune Constantinescu, “un escroc, căruia Consiliul Judeţean Constanţa i-a dat certificat de urbanism şi autorizaţii de construcţie, fără a pretinde ceva în schimb, pentru realizarea unui parc eolian la Mihai Viteazu”. Constantinescu a declarat că, la acea vreme (2007 - n.r.), nu a ştiut că Turbatu cumpărase nelegal terenul de la Primăria Mihai Viteazu, „printr-o hârtie de mână, dictando, transferând 37 de hectare din domeniul public în proprietatea sa”. Ulterior s-a înfiinţat comuna Fântânele, a cărei administraţie a preluat acelaşi teren şi, fără prea multă documentare, l-a scos la licitaţie şi l-a dat altui investitor. „Am fost informat că s-a făcut un fals şi că există o dublă înregistrare de cadastru a acelei suprafeţe, care stătea la baza autorizaţiei de construcţie a lui Turbatu, pe care o semnasem în 2007. Când am aflat asta, nu am dorit să mai prelungesc certificatele de urbanism. Ba, mai mult, m-am pomenit cu foarte mulţi cetăţeni, germani, olandezi şi belgieni, care mi-au spus că au fost înşelaţi de Turbatu cu zeci de milioane euro pentru respectivul parc eolian“, spune Nicuşor Constantinescu. Ce-a urmat este de necrezut. Potrivit preşedintelui CJC, Marian Turbatu a mai constituit încă 100 de firme singur, prin care a început să-l bombardeze în permanenţă, solicitând eliberarea de noi certificate şi reclamându-l „la toate instituţiile posibile din România şi din lume, inclusiv la DNA”: „Să vă spună el adevărul, pentru că este principalul vinovat de ceea ce s-a întâmplat. Eu mi-am făcut datoria şi am semnat tot ceea ce era legal. O să-i fac şi eu acum plângeri penale. Am făcut şi atunci, însă Parchetul nu le-a dat curs“.

„ANTI-NEAMŢ“ Marian Turbatu, român la origini, dar care apare acum drept cetăţean german, domiciliat la Berlin, a intrat în lumina reflectoarelor în 2004, când a înfiinţat firma SC NEG New Energy Grup, împreună cu fratele său, Richard Turbatu, şi alţi doi cetăţeni nemţi, Hermann Jan Teut şi Stefan Simon. În 2006, firma a fost mutată de la Bucureşti la Constanţa, însă ultimul bilanţ care se găseşte pe site-ul Ministerului Finanţelor este din 2009, când NEG avea deja datorii de patru milioane de lei şi zero angajaţi. Firma făcuse subiectul unor ample anchete ale mass-media, care dezvăluiau lungul şir de ţepe date de fraţii Turbatu, mascate ulterior cu acţiuni în instanţă menite să intimideze. Pe portalul Ministerului Justiţiei, cei doi Turbatu sunt protagoniştii a mai bine de 25 de procese, în calitate de pârâţi sau reclamanţi. Una dintre acţiuni a fost pornită chiar de către cei doi asociaţi germani, Hermann Jan Teut şi Stefan Simon, care încearcă să scape de fraţii Turbatu din acţionariatul NEG. Potrivit unei reclamaţii de pe portalul reclamatieonline.ro, redactată de avocatul nemţilor, Luminiţa Mazilu, bilanţurile contabile ale SC NEG din 2006 au fost semnate şi pentru Teut şi Simon, de către fraţii Turbatu, în încercarea de a ascunde situaţia reală a societăţii: „Transferurile bancare, registrul de plăţi şi încasări şi contractele semnate cu terţi sunt ilicite şi/sau simulate. Suspectăm diminuarea profitului societăţii în detrimentul asociaţilor germani investitori“. Potrivit Ministerului Justiţiei, Tuet şi Simon au câştigat procesul, însă fraţii Turbatu au făcut un recurs, care se va judeca în perioada imediat următoare.

Un afacerist executat silit. De mai multe ori

De-a lungul timpului, Marian Turbatu a înfiinţat, alături de fratele său, mai multe firme cu activitate în energia regenerabilă - Romwind, Romwind Internaţional, Energii Alternative, NEG Project One, NEG Project Two. Cele mai multe dintre ele apar în diverse dosare aflate pe rolul instanţelor. Spre exemplu, Energii Alternative şi NEG Project One sunt chiar creditori ai firmei NEG New Energy Group, executată silit de către Fisc. La începutul anului, AFP Constanţa a organizat o licitaţie pentru două terenuri de la Ciocârlia ale firmei, evaluate la 29.270 lei, respectiv 26.610 lei, fără TVA. Un alt teren executat este în Topraisar. Alte trei terenuri, din Constanţa şi Tulcea, au fost scoase la mezat de Fisc, alături de trei autoturisme, potrivit datelor AFP Constanţa. Fiscul urmăreşte recuperarea unor datorii de peste 9 milioane lei. Turbatu este şi preşedinte al Asociaţiei Eoliene Române.

Ţepari cu state vechi

Pe orice site pe care apar numele fraţilor Turbatu, comentariile internauţilor probează acuzaţiile aduse (fie de parteneri de afaceri înşelaţi, fie de avocaţi sau jurnalişti). Există chiar şi un cont de Facebook, intitulat sugestiv „Victimele Turbaţilor“. Precizăm că am încercat să obţinem un punct de vedere de la Marian Turbatu, însă acesta nu a putut fi contactat până la închiderea ediţiei. Cu o zi în urmă, el declarase la un post de televiziune că ANAF l-a executat în mod abuziv.