Uite cine protestează!

10:51:13 / 17 Martie 2014

Vai tie!

Ce repede au uitat pesedistii ca tara a fost in criza ? Ce repede si-au uitat solutiile ? Ce au facut 2 ani? Au dat inapoi niste firimituri oricum ce s-a luat era pe perioada limitata) si se scumpeste totul in fiecare zi. In afara unor promisiuni fara acoperire, nimic nu-i recomanda pentru o viitoare guvernare. O sleahta de hoti si mincinosi ,sustinuti de alta sleahta de la Antene. Vai tie ,popor roman,pe mana cui ti-ai dat soarta !