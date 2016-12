Uite cine vorbeşte!

Ion Anghel a ieşit, deunăzi, la rampă, ameninţînd, cel puţin aşa titrează un ziar local, cu noi schimbări în PRM Constanţa! Din materialul cu pricina nu am reţinut în ce calitate vorbeşte domnul Anghel! În ultima perioadă, mister John este din ce în ce mai greu de identificat din punct de vedere politic. Nu ştim cum şi pe unde se plasează în PRM Constanţa. Ce funcţii îndeplineşte şi care este rolul său conducător în organizaţia judeţeană? Care e doctrina ce-l mînă în luptă? De cînd s-a dat liber la sezonul estival, îl văd cum şade ca un înţelept pe scăunelul său din faţa grătarului cu mici de la “Foişor”. Pentru cine nu cunoaşte strategia peremistă în teritoriu, precizez că indicativul de “Foişor” a fost atribuit unităţii sale de alimentaţie publică din staţiunea Olimp. În acest loc, celulă de bază a partidului, s-a scris istoria alegerilor locale de anul trecut, PRM plasîndu-se pe o poziţie modestă. Confundînd mititeii cu alegătorii, Ion Anghel a adaptat tactica de campanie la politica de grătar. Istoria se repetă şi acum. Trezit dintr-o profundă moţăială electorală, Ion Anghel ameninţă, în dreapta şi în stînga, că, după europarlamentare, domnia sa o să facă iute curăţenie în PRM Constanţa! Cine vorbeşte! Conform unui comunicat de presă publicat în “Tricolorul”, ziar “năşit” de Corneliu Vadim Tudor, domnul Anghel a fost înlocuit din funcţia de preşedinte interimar al PRM Constanţa. Trimiterea sa la vestiare nu s-a făcut pe motive de sănătate, ci, atenţie, din considerente care ţin strict de minusurile din activitatea sa de partid. Concret, lui mister John, ce alint nebunatic!, i s-au reproşat rezultatele slabe obţinute în ultimele luni. Într-un fel, Ion Anghel a fost nedreptăţit, poate şi cu concursul lui Florea cel băgăreţ, pentru că rezultatele de la alegerile locale de anul trecut au fost mult mai subţiri faţă de realitatea contemporană la zi. După ce a deţinut prin cumul mai multe funcţii de conducere, domnul Anghel a ajuns de căruţa politichiei. A fost radiat din fruntea organizaţiei judeţene Constanţa şi schimbat de la conducerea PRM Mangalia! Ce soartă cruntă şi amară! Sigur, dumnealui strigă în gura mare: ”Eu sînt preşedinteleeeee”. Chestia haioasă e că nu prea îl mai recunoaşte nimeni! Poate domnul Mincă. Numai că nu contează, dumnealui este la PC! Înţeleg că Ion Anghel are ce are de împărţit cu Niculae Gheorghe, fostul lider al PRM Constanţa. Se vede treaba că John a pierdut contactul cu centrul, ceea ce s-ar putea să-i dăuneze. Este limpede pentru toată lumea din PRM Constanţa că Mircea Stoian este şeful, doar John nu pricepe. În ceea ce îl priveşte pe Niculae Gheorghe, acesta a fost păstrat pe o poziţie influentă în partid. Şi-au dat seama de lucrul acesta chiar şi cei care nu au nicio tangeţă cu PRM. Sigur, ca să te prinzi, e musai să fii la curent cu tot ceea ce se întîmplă în jurul tău. În anumite cazuri, e bine să vezi şi peste… În disperare de cauză, Ion Anghel pozează în salvatorul lui Vadim Tudor! Chipurile, foarte grijuliu cu situaţia existentă în partid, se abţine să facă valuri. Spicuiesc din declaraţiile sale: ”Eu nu îmi permit să tulbur apele PRM acum. Nu îmi permit să pun paie pe foc în timpul campaniei şi să inoportunez candidaţii”. Ca să vezi şi să nu crezi, domnul Anghel a renunţat la pescuitul în ape tulburi, pasiunea sa de bază! Acum, mai nou, se pune, cu pieptu-i de aramă, în faţa celor care, după cum pretinde domnia sa, vor să-l detroneze pe tribun! Iată că, în anumite momente, domnul Anghel e chiar pontos şi al naibii de frumos! Ne spune că se vor face analize la sînge după europarlamentare. Pe’n ce? Poate de amorul artei. Şi, pe urmă, repet întrebarea, în ce calitate vorbeşte domnia sa? Ca lider judeţean interimar eliberat din funcţie? Ca lider contestat al PRM Mangalia? Ca şef de foişor? Pînă acum, Ion Anghel nu a făcut decît să agite spiritele în PRM Constanţa, sărind la gîtul lui Niculae Gheorghe, căruia nu a putut să-i ia locul… În schimb, pentru că este bun de gură, a fost racolat în “echipa de zgomote” care se bate cu primarul Mangaliei.