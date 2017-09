Uite cum va fi vremea în următoarele 3 zile, la Constanța

Meteorologii anunță pentru sâmbătă, 23 septembrie, vreme mohorâtă, la Constanța, cu precipitații și temperaturi maxime care nu vor depăși 23 de grade C; minimele vor fi cuprinse între 11 și 16 grade C. Duminică, 24 septembrie, nu mai sunt anunțate precipitații; maximele se vor situa în intervalul 21 și 23 de grade C, iar minimele între 12 și 17 grade C. Prima zi a săptămânii viitoare aduce temperaturi maxime ceva mai mari, de până la 25 de grade C, în vreme ce minimele vor fi cuprinse între 14 și 19 grade C. Vom reveni cu eventualele modificări.