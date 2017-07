Uite cum va fi vremea la mare în următoarele zile!

Meteorologii vin cu vești proaste și pentru luni, 17 iulie, când sunt anunțate precipitații și descărcări electrice la Constanța. Temperaturile maxime se vor încadra în intervalul 24 și 28 de grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 16 și 20 de grade C. De marți, 18 iulie, vremea se îndreaptă; va fi soare, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 29 de grade C, iar minimele între 16 și 20 de grade C. Miercuri, 20 iulie, mercurul în termometru va mai urca puțin, astfel că maximele vor fi cuprinse între 26 și 31 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 16 și 21 de grade C.