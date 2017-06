Uite cum va fi vremea pe litoral în următoarele 3 zile!

Meteorologii anunță vreme frumoasă pentru următoarele zile, la Constanța. Luni, 24 aprilie, sunt anunțate și precipitații, însă vom vedea și razele soarelui printre nori; temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 15 grade C, iar minimele între 2 și 5 grade C. Marți, 25 aprilie, nu mai sunt anunțate precipitații, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 20 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 5 și 8 grade C. Și miercuri, 26 aprilie, potrivit meteorologilor, vremea va fi frumoasă, cu temperaturi maxime cuprinse între 11 și 20 de grade C și minime între 4 și 8 grade C. Atât marți, cât și miercuri vom vedea soarele, dar vor fi înnorări.