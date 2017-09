Uite veștile de la meteorologi pentru următoarele 3 zile, pe litoral!

Meteorologii anunță că, în următoarele 3 zile, pe litoral va fi o vreme excelentă pentru plajă, dar trebuie evitată expunerea la soare la orele amierzii. Temperaturile maxime vor atinge chiar și 34 de grade C la umbră. Astfel, luni, 31 iulie, sunt anunțate temperaturi maxime cuprinse între 26 și 31 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 17 și 23 de grade C. Prima zi a lunii august aduce o maximă de 33 de grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 19 și 24 de grade C. Miercuri, 2 august, va fi mai cald, mercurul în termometru va urca până la 34 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 20 și 25 de grade C. În toate cele 3 zile va fi mult soare pe litoral, potrivit meteorologilor.