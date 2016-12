Uite viceprimarul, nu e viceprimarul!

• COMUNA FĂRĂ VICEPRIMAR • Deşi Consiliul Local (CL) Ion Corvin a ieşit câştigător în confruntarea cu Prefectura Constanţa, după ce instanţa a respins acţiunea în contencios administrativ iniţiată de instituţia Guvernului în teritoriu, şi astfel a fost pus în funcţie viceprimarul aprobat de CL, în persoana lui Mircea Filip, se pare că acesta nu mai doreşte să ocupe această funcţie, pe care a tot aşteptat-o, timp de trei luni. Situaţia cu totul surprinzătoare, chiar hilară, face ca unitatea administrativ-teritorială să nu mai aibă un viceprimar în funcţie, nici pe fostul viceprimar, Dumitru Vasile, pentru că Tribunalul Constanţa a respins ca nefondată acţiunea Prefecturii referitoare la repunerea sa în funcţie, şi nici pe actualul viceprimar, Mircea Filip, pentru că acesta nu-şi mai doreşte funcţia în aparatul administrativ al primarului. El şi-a motivat decizia prin faptul că în cele trei luni în care s-a derulat procesul nu a primit niciun fel de salariu şi a fost nevoit să se angajaze pentru a avea un venit. „Trei luni am stat fără un salariu, de la 1 octombrie până în decembrie, şi apoi am decis să mă angajez pentru că nu mai voiam să mai aştept, nu mai avea niciun rost. Am intrat din nou la Ocolul Silvic din comună, unde lucram şi înainte şi acum nu mai pot da înapoi, pentru că mi-am luat un angajament faţă de oamenii de acolo”, a declarat Filip, care va rămâne în calitatea de consilier local. La rândul său, primarul comunei Ion Corvin, Dumitru Nedea, a declarat că va avea o serie de discuţii cu toţi consilierii locali pentru a lua o decizie şi a desemna un nou viceprimar, pentru că funcţia nu poate rămâne liberă mult timp. În cele trei luni în care s-a derulat procesul, cele două hotărâri emise de CL Ion Corvin în şedinţa ordinară din 23 septembrie 2009, referitoare la eliberarea din funcţie a viceprimarului şi numirea altuia nou, au fost suspendate, iar Dumitru Vasile şi-a reluat, conform legislaţiei în vigoare, funcţia de viceprimar şi a fost plătit pentru activitatea pe care a desfăşurat-o. Amintim că primarul comunei Ion Corvin, Dumitru Nedea, şi-a susţinut decizia de numire a unui nou viceprimar prin faptul că fostul nu-şi mai respecta obligaţiile de serviciu şi lipsea de la muncă.

• BĂTĂLIE PIERDUTĂ • După respingerea acţiunii iniţiate împotriva CL Ion Corvin, prefectul Claudiu Palaz pierde a doua bătălie în războiul pe care l-a declanşat împotriva primarilor PSD, după ce a fost învins şi în procesul privind demiterea primarului Mangaliei, Claudiu Tusac. Urmează ca prefectul să fie din nou pus la încercare de către primarul din Cernavodă, Mariana Mircea, care îl obligă în instanţă să verifice semnăturile adunate pentru organizarea unui referendum în oraş.