UK vrea acorduri de reciprocitate cu ţări UE privind statutul cetăţenilor post-Brexit

Marea Britanie şi Polonia intenţionează să semneze un acord de reciprocitate privind statutul cetăţenilor celor două ţări după Brexit, înţelegeri similare urmând să fie negociate şi cu alte state UE, anunţă un purtător de cuvânt al premierului Theresa May. Pe de altă parte, un grup pro-UE, care intenționează să intenteze o acțiune în justiție împotriva Guvernului Theresa May, a precizat că Marea Britanie nu poate părăsi automat Spaţiul Economic European (SEE) prin decizia de ieşire din UE. Institutul British Influence i-a transmis, luni, ministrului pentru Brexit, David Davis, că va intenta o acţiune judiciară pentru a contesta intenţia părăsirii Spaţiului Economic European, relatează BBC. Avocaţii institutului susţin că, la referendumul din 23 iunie, publicul a fost întrebat dacă Marea Britanie trebuie să părăsească UE, dar întrebarea nu s-a referit şi la apartenenţa la Spaţiul Economic European. Specialişti în drept comunitar susţin că Marea Britanie nu poate părăsi automat SEE prin ieşirea din UE, decizia aparţinând Parlamentului de la Londra, iar procedura fiind diferită. Însă Guvernul Theresa May afirmă că ieşirea din SEE decurge automat prin ieşirea ţării din UE. Spaţiul Economic European, creat în 1994, permite circulaţia liberă a bunurilor, banilor, serviciilor şi persoanelor, incluzând şi alte state în afara celor UE. Ţările nonmembre UE care au acces la SEE sunt în afara Politicilor Agricole Comune şi a uniunii vamale, dar contribuie parţial la bugetul UE şi acceptă libera circulaţie a persoanelor. Ieşirea din SEE nu se face prin activarea Articolului 5 al Tratatului UE, ci a Articolului 127 al Acordului SEE.

LIDER NOU-NOUȚ Partidul Independenţei Marii Britanii (UKIP), care a susținut ieșirea Marii Britanii din UE, a ales un nou lider, Paul Nuttall, informează site-ul postului Euronews. Paul Nuttall, eurodeputat din anul 2009, îl va înlocui pe Nigel Farage, care a demisionat în luna iunie, la scurt timp după referendumul în favoarea Brexitului, dar a ocupat funcția de lider interimar al formaţiunii radicale, până au avut loc noile alegeri din cadrul partidului. UKIP are doar un membru parlamentar din cei 650 în Parlamentul britanic, dar deține 24 de locuri din cele 73 alocate Marii Britanii în Parlamentul European. Diane James a fost liderul Partidului pentru Independenţa Marii Britanii (UKIP) pentru numai 18 zile, înainte de a demisiona, după ce l-a înlocuit pe Nigel Farage, care a demisionat din fruntea formaţiunii naţionaliste şi eurosceptice după ce şi-a atins scopul ca Marea Britanie să părăsească UE. UKIP a devenit o forță politică sub conducerea lui Farage, care a câștigat capital politic și electoral printr-un discurs anti-imigrație și anti-UE.