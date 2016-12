Uleiul de cocos, antibacterian

Cercetătorii de la Athlone Institute of Technology din Irlanda au descoperit o nouă calitate a uleiului de cocos: are proprietăţi antibacteriene, în special contra bacteriilor care atacă dinţii. Prezentat în cadrul unui congres organizat de Society for General Microbiology, acest studiu deschide calea către o serie întreagă de aplicaţii comerciale. Savanţii irlandezi au testat uleiul de cocos natural şi o versiune a acestei substanţe uşor diluată cu enzime, pe streptococi, consideraţi obişnuiţi ai cavităţii bucale. Ei au constatat că versiunea modificată a uleiului de cocos inhibă cea mai mare parte a tulpinilor de streptococi, inclusiv Streptococcus mutans, o bacterie care produce molecule acide extrem de vătămătoare pentru dinţi.

Cariile dentare reprezintă o problemă de sănătate foarte răspândită, care afectează între 60% şi 90% dintre copii şi pe majoritatea adulţilor. Acest ulei de cocos modificat, încorporat în produse de igienă dentară, ar putea fi o alternativă interesantă la aditivii chimici, cu atât mai mult cu cât este eficient şi în concentraţii slabe, a explicat doctorul Damien Brady, unul din autorii studiului. În următoarea etapă, savanţii irlandezi vor încerca să înţeleagă felul în care acest ulei modificat acţionează la nivel molecular asupra bacteriilor. Ei vor testa uleiul şi pe alte tipuri de bacterii şi ciuperci. Rezultatele preliminare au arătat că uleiul de cocos modificat este eficient contra Candida albicans, o ciupercă vinovată de infecţiile fungice de la nivelul mucoaselor digestive şi genitale.