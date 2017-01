Uleiul de in, antioxidant şi anticancerigen

Uleiul extras din seminţele de in are o lungă tradiţie în medicina populară, fiind cea mai bogată sursă naturală de acizi graşi esenţiali, respectiv Omega 3, 6 şi 9. De asemenea, uleiul conţine complexul de vitamine B, lecitină, fibre, potasiu, magneziu, zinc, dar nu numai. Specialiştii spun că este benefic pentru întregul organism. În primul rând, are un efect calmant şi antiinflamator în inflamaţiile tractului digestiv, în special a celor determinate de constipaţie. Previne hemoroizii, tulburările diverticulare şi litiaza biliară, scade colesterolul şi trigliceridele, protejează inima şi controlează tensiunea arterială, stimulează arderea grăsimilor şi transformarea lor în energie. De asemenea, scurtează timpul de refacere în febra musculară după antrenament, diminueaza simptomele premenstruale, dar are şi efect antioxidant şi anticancerigen.