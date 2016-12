Ultima atracţie de la Acvariu - un rac albastru şi raci de baltă

În prag de sărbători, două noi specii de crustacee şi-au găsit casă în bazinele Acvariului Constanţa. Un rac albastru şi 10 exemplare de rac de baltă au fost aduse în urmă cu doar câteva zile la Acvariu, unde vor putea fi văzute de vizitatori. Muzeograful Acvariului, Florin Munteanu, a spus că racul albastru este o specie de crustacee care se găseşte doar în America de Nord şi a fost donat de un vizitator instituţiei constănţene. „Exemplarul pe care l-am primit este o femelă şi sperăm ca la începutul anul viitor să primi şi un mascul. Am vorbit deja cu cel care ne-a donat femela şi a promis că îi va aduce şi perechea“, a declarat Munteanu, care a adăugat că, cel mai probabil, şi masculul va fi primit tot printr-un act de donaţie. Racii de baltă sunt achiziţie proprie, după cum spune Florin Munteanu. Ca în fiecare an, Acvariul Constanţa şi-a îmbogăţit colecţia de vieţuitoare cu alte specii care nu s-au mai regăsit până acum în bazinele instituţiei. Munteanu spune că anul acesta la Acvariu au fost aduse mai multe exemplare de peşti exotici (discus, neon, peştele cuţit, peştele curcubeu, casarul auriu şi peştele deget), peşti de recif (domnişoara cu coadă albă, domnişoara aurie şi peştele cardinal), dar şi peşti din apele dulci şi marine (cegă, păstrugă, ţipar şi ştiucă). „În fiecare an am împrospătat şi difersificat colecţia de peşti şi nevertebrate, ceea ce vom face şi în anii ce urmează pentru a atrage cât mai mulţi vizitatori la Acvariu“, a declarat Munteanu.