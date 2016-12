Ultima etapă a turului în Liga 1

Înaintea partidelor decisive pe care naționala României le va susține în preliminariile EURO 2016, Liga 1 la fotbal programează meciurile din cadrul ultimei etape a turului. Vineri, FC Voluntari va încerca să obțină prima victorie din acest sezon în duelul cu Concordia Chiajna, în timp ce meciul dintre Pandurii și FC Viitorul se anunță extrem de interesant. Sâmbătă sunt programate două confruntări foarte importante în lupta pentru pozițiile fruntașe ale clasamentului, Dinamo - Astra și CSMS Iaşi - FC Steaua. În ultimele trei întâlniri ale rundei, de la Botoşani, Cluj-Napoca și Ploieşti, gazdele sunt decise să-și treacă în cont câte trei puncte, dar și oaspeții.

Programul partidelor din etapa a 13-a a Ligii 1 - vineri: FC Voluntari - Concordia Chiajna (ora 18.30), Pandurii Tg. Jiu - FC Viitorul (ora 21.00); sâmbătă: Dinamo București - Astra Giurgiu (ora 18.30), CSMS Iaşi - FC Steaua București (ora 21.00); duminică: FC Botoşani - ASA Tg. Mureş (ora 18.30), CFR Cluj - CS U. Craiova (ora 21.00); luni: Petrolul Ploieşti - ACS Poli Timișoara (ora 21.00). Întâlnirile sunt transmise în direct de Look TV, Look Plus, Dolce Sport și Digi Sport.

Clasament: 1. Astra 24p (golaveraj: 22-16), 2. FC VIITORUL 23p (21-10), 3. FC Steaua 22p (15-8), 4. Dinamo 21p (15-8), 5. Pandurii 20p (14-11), 6. ASA 18p (11-7), 7. Craiova 16p (11-9), 8. CFR* 14p (16-10), 9. Poli 13p (8-14), 10. Iași 13p (8-15), 11. Concordia 9p (12-19), 12. Botoșani 8p (7-14), 13. Voluntari 5p (7-20), 14. Petrolul* 2p (7-13). * - CFR și Petrolul sunt penalizate cu câte șase puncte.​

