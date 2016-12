Ultima etapă de majorare a pensiilor pentru grupele I şi II, îngheţată pînă în 2011

Ultima etapă de majorare a pensiilor pentru persoanele care au fost în grupele I şi II de muncă va fi îngheţată pînă, cel mai probabil, în 2011, din cauza crizei financiare. Ministrul Muncii, Marian Sîrbu, a precizat că, pînă acum au fost parcurse trei din cele patru etape de majorare a pensiilor pentru cei din grupele I şi II de muncă, iar ultima etapă era prevăzută pînă la sfîrşitul acestui an. Sîrbu a spus că majorarea cu 50% va fi îngheţată pentru aproximativ 25% din pensionarii din grupele I şi II de muncă ce trebuiau să primească acest drept în ultima etapă. Potrivit ministrului Muncii, în cele trei etape s-au acordat majorări pentru circa 75% din persoanele care beneficiau de acest drept. Prin OUG 100/2008 s-au fixat patru etape de creştere a punctului de pensie pentru cei aflaţi în grupele Işi II de muncă. În aprilie, Sîrbu spunea că Ministerul Muncii va reuşi în acest an să plătească fără niciun fel de probleme aceste pensii. „Ministerul Muncii a primit din partea bugetului de stat o sumă de o mie trei sute de milioane pentru a avea certitudinea că nu vor fi probleme. Putem vorbi de stabilitate socială din punct de vedere al sistemului de pensii, indemnizaţii, alocaţii”, spunea atunci Sîrbu. Ministrul Muncii preciza atunci că în prima etapă, care a avut loc în octombrie 2008, peste 217.000 de pensionari din aceste grupe au beneficiat de o creştere a pensiei de circa 57 de lei. În a doua etapă, care a avut loc în luna februarie din acest an, 409.938 de persoane care au fost în grupele I şi II de muncă au beneficiat de o creştere medie la punctul de pensie de 48 de lei. În luna iunie a fost a treia etapă, pentru cei pensionaţi între 1996 şi 2001, aproximativ 546.000 de persoane beneficiind de majorare. În luna octombrie urma să fie majorată pensia pentru circa 418.000 de persoane din grupele I şi II de muncă care s-au pensionat în perioada 1 aprilie 2001 - 30 septembrie 2008, conform declaraţiilor lui Sîrbu. În grupele I şi II de muncă sînt încadrate aproximativ două milioane de persoane. Amintim că autorităţile s-au angajat să îngheţe în 2010 cheltuielile cu bunurile şi serviciile, pensiile, cu excepţia celor sociale, şi unele transferuri, şi să aplice din ce în ce mai extins sistemele de achiziţii electronice, pentru a economisi 0,8% din PIB, potrivit scrisorii de intenţie la acordul stand-by cu FMI. În ceea ce priveşte implementarea legii de reformă a sistemului de pensii, economii de 0,2% din PIB vor fi datorate anul viitor unei baze mai mari de contribuţii, unui control mai bun al revendicărilor frauduloase de pensii de invaliditate şi a unui număr mai mic de pensionări anticipate, se arată în scrisoarea suplimentară de intenţie care urmează să fie trimisă FMI.