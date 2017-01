Ultima etapă în play-off-ul Ligii 1

Liga 1 la fotbal programează la sfârșitul acestei săptămâni partidele din etapa a 10-a a play-off-ului, ultima a campionatului. Singura necunoscută este ocupanta ultimului loc de pe podium, care va fi decisă după disputarea întâlnirilor Dinamo - FC Viitorul și Pandurii - Astra.

Programul partidelor din etapa a 10-a a play-off-ului Ligii 1 la fotbal - vineri, ora 20.30: Dinamo București - FC Viitorul; sâmbătă, ora 21.00: Pandurii Tg. Jiu - Astra Giurgiu; duminică, ora 21.00: ASA Tg. Mureș - FC Steaua București.

Clasament play-off: 1. ASTRA (campioana României) 48p (golaveraj: 20-7), 2. FCSB 40p (14-7), 3. Pandurii 36p (10-7), 4. Dinamo 35p (9-12), 5. FC VIITORUL 28p (11-18), 6. ASA 22p (7-20). Echipele de pe locurile 1 și 2, Astra și FCSB, vor evolua în preliminariile UEFA Champions League, iar Pandurii Tg. Jiu și FC Viitorul vor juca în preliminariile UEFA Europa League.

ÎN PLAY-OUT MAI SUNT DE DISPUTAT CINCI ETAPE

În play-out continuă duelul dintre CS Universitatea Craiova și CSMS Iași pentru locul care asigură prezența în preliminariile UEFA Europa League, dar și lupta pentru evitarea retrogradării oferă un interes crescut în jurul fiecărui meci.

Programul meciurilor din etapa a 10-a a play-out-ului - vineri, ora 18.00: Petrolul Ploiești - CFR Cluj-Napoca; sâmbătă, ora 18.00: Concordia Chiajna - FC Botoșani; duminică, ora 14.00: FC Voluntari - CSMS Iași; luni, ora 20.30: ACS Poli Timișoara - CS Universitatea Craiova.

Clasament play-out: 1. Craiova 32p (golaveraj: 11-7), 2. Iaşi 32p (7-5), 3. CFR 30p (18-5), 4. Botoşani 27p (17-15), 5. Concordia 24p (11-8), 6. Voluntari 22p (9-15), 7. ACS Poli 19p (7-19), 8. Petrolul 12p (5-11). Ocupanta primului loc din play-out va evolua în UEFA Europa League, cu excepția echipei CFR Cluj, care nu are dreptul de a juca în cupele europene. Formațiile clasate pe locurile 7 și 8 din play-out vor retrograda, iar echipa de pe locul 6 va susține un meci de baraj cu o echipă din Liga a 2-a.

Meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.

FINALA CUPEI LIGII SE VA DISPUTA LA 17 IULIE

Finala Cupei Ligii-Adeplast la fotbal, ediția 2016, dintre FC Steaua București și Concordia Chiajna, se va disputa la 17 iulie, după turneul final al Campionatului European din Franța, a stabilit Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal (FRF), dată acceptată și de Liga Profesionistă de Fotbal (LPF). Deși ambele formații își doreau ca ultimul act să se dispute înainte de turneul final, Comitetul Executiv al FRF a decis ca această partidă să fie prima din sezonul 2016-2017. FCSB este deținătoarea trofeului și s-a calificat în finală, după ce a eliminat noua campioană a României, Astra Giurgiu, cu scorul general de 3-0. Concordia Chiajna a trecut în semifinale de Dinamo București, cu scorul general de 3-1. LPF a acceptat ca data de disputare a finalei Cupei Ligii să fie 17 iulie, pentru a da posibilitatea selecționerului Anghel Iordănescu să pregătească meciurile de la EURO 2016. Naționala României face parte din Grupa A, alături de țara gazdă, Elveția și Albania. Tricolorii vor juca în primul meci împotriva naționalei antrenate de Didier Deschamps, la 10 iunie, la Paris, de la ora 22.00.