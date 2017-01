Ultima etapă va decide la cei doi poli ai clasamentului

Rezultatele meciurilor din etapa a 11-a, penultima, a play-off-ului şi play-out-ului Ligii a IV-a la fotbal - PLAY-OFF: Dunărea Ostrov-Rasova - GSIB Mangalia 2-8 (C. Matei 31, Caradima 85 - D. Moraru 11, 20, 45, Ciocănel 54, 58, I. Ilie 79, C. Olteanu 80, Cr. Florea 86); la juniori: 2-4; CS Peştera - CSO Ovidiu 6-0 (M. Badea 30, 44, 74, D. Normambet 61, 88, E. Anuţa 78); la juniori: 3-6; Ştiinţa Poarta Albă - Portul Constanţa 2-1 (Ripert 40, Emrah Baubec 52 - Bîrzan 43); la juniori: 1-3; Perla Murfatlar - Victoria Cumpăna 8-3 (G. Pascal 9, Bondrea 42, 52, Ad. Ungureanu 45+2, Ge. Chelariu 65, 68, 84, Stanciuc 79 - V. Mocanu 51, Herescu 82, 87); la juniori: 5-0; Carsium Hârşova - Gloria Albeşti 3-3 (Calcan 15, 63, C. Mocanu 32 - L. Marin 9, 28, Şt. Filip 74); la juniori: 3-0 (neprezentare); Gloria Băneasa - Farul Tuzla 6-2 (Suliman 12, G. Marin 26, 53, Ceti 65, 87, I. Sandu 77 - C. Mircea 69, Arnăutu 75); la juniori: 3-0 (neprezentare). Clasament: 1. Mangalia 56p; 2. Peştera 54p; 3. Ovidiu 34p; 4. Portul 34p; 5. Ostrov-Rasova 33p; 6. Murfatlar 29p; 7. Tuzla 22p; 8. Albeşti 22p; 9. Cumpăna 21p/20j; 10. Băneasa 17p; 11. Poarta Albă 17p/20j; 12. Hîrşova 16p.

PLAY-OUT: Sparta Techirghiol - CS Mihail Kogălniceanu 4-2 (Berceanu 3, 23, 88, D. Grosu 19 - I. Andrei 59, Pundichi 60); la juniori: 2-8; Elpis Constanţa - Axiopolis Sport Cernavodă 2-1 (Bucuci 68, Orza 89 - V. Ion 68); la juniori: 2-1; Aurora 23 August - Viitorul Nisipari 3-0 (neprezentare); la juniori: 3-0 (neprezentare); Viitorul Pecineaga - Dunărea Ciobanu 3-0 (neprezentare); la juniori: 3-0 (neprezentare); Cariocas Constanţa - Dacia Mircea Vodă 2-2 (Tuzluchi 18, B. Radu 88 - Ciobănuc 40, Tenciu 44); la juniori: 5-0; Înfrăţirea Cogealac - Sport Prim Oltina 0-3 (gazdele s-au retras din campionat). Clasament: 1. Elpis 43p; 2. Techirghiol 42p; 3. Kogălniceanu 39p; 4. Oltina 38p; 5. Cernavodă 34p; 6. Mircea Vodă 34p; 7. 23 August 29p; 8. Cariocas 26p; 9. Pecineaga 24p; 10. Nisipari 23p; 11. Ciobanu 23p; 12. Cogealac 9p (echipă retrasă din campionat).

În ultima etapă, meciul direct dintre GSIB Mangalia şi CS Peştera va decide campioana Ligii a IV-a, care va participa la barajul de promovare pentru Liga a III-a. Mangalia este favorită, având două puncte avans, avantajul terenului propriu şi atuul moral al victoriei din tur, 1-0 în deplasare. La retrogradare, situaţia este destul de clară: Cariocas Constanţa, Viitorul Pecineaga, Viitorul Nisipari, Dunărea Ciobanu şi Înfrăţirea Cogealac vor juca în Campionatul Judeţean, urmând să fie înlocuite de câştigătoarele celor trei serii din CJ plus retrogradatele din Liga a III-a, Oil Terminal Constanţa şi CSM Medgidia. Dacă GSIB sau Peştera promovează, ocupanta locului 8 din Play-out va rămâne în Liga a IV-a, astfel că şi partidele Ciobanu - Cariocas şi Nisipari - Pecineaga sunt decisive în ultima etapă.