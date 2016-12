Ultima impresie contează pentru HCM

Sâmbătă, de la ora 21.00 (în direct la Digisport 2), HCM Constanţa îşi ia la revedere de la actualul sezon al Ligii Campionilor la handbal masculin. Campioana României dispută ultima partidă din Grupa C, în deplasare, cu Cimos Koper, formaţie aflată în cărţi pentru locul secund al grupei. Deşi sezonul a fost unul dezamăgitor, HCM rămânând ţintuită pe ultimul loc în grupă indiferent de rezultatul din Slovenia, campioana României vrea să încheie cu fruntea sus competiţia.

„Contează ultima impresie. Nu întâmplător se spune că nu e important cum începi, ci cum termini. Am avut în acest sezon o şansă pe care, din păcate, am scăpat-o total din mâini. Nu aceasta este însă valoarea noastră şi mergem în Slovenia să facem un meci bun, pentru a ne reface imaginea. Chiar dacă nu mai există o miză pentru noi, orice jucător trebuie să ofere tot ceea ce are mai bun la un meci internaţional. Sunt partide la care oamenii de handbal se uită, iar jucătorii pot fi văzuţi de echipe şi mai bune. În Liga Campionilor nu ajunge oricine şi tocmai de aceea trebuie jucat fiecare meci cu maximă determinare. În plus, fiecare punct contează pentru coeficientul pe ţară“, a declarat antrenorul secund Alexandru Buligan. Fostul mare internaţional român consideră că succesul din ultima etapă de campionat a ridicat puţin moralul jucătorilor după eşecurile din Liga Campionilor. „Nu este uşor să învingi la unsprezece goluri la Tîrgu Jiu, unde chiar şi Ştiinţa Bacău a pierdut. Am făcut însă un meci aproape perfect şi am arătat încă o dată că avem o bancă de rezerve foarte bună. La Koper ne vor lipsi, din păcate, trei jucători, Adzic, Şimicu şi Riganas, piese importante din apărare. Trebuie să uităm ce a fost până acum şi să ieşim de pe teren cu mulţumirea sufletească că fiecare a făcut totul pentru a nu păstra nicio picătură de sudoare“, a mai spus Buligan. Delegaţia constănţeană a ajuns vineri după-amiază la Koper, iar seara echipa a efectuat antrenamentul oficial.

Celelalte două partide din Grupa C au loc astfel - duminică: Sankt Petersburg HC - Wisla Plock (ora 16.00) şi Metalurg Skopje - HSV Hamburg (ora 19.30). Clasament Grupa C: 1. HSV Hamburg 17p, 2. Metalurg Skopje 12p, 3. Cimos Koper 11p, 4. Wisla Plock 7p, 5. Sankt Petersburg 5p, 6. HCM Constanţa 2p.