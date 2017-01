Ultima impresie contează pentru Viitorul

În ultima etapă a Seriei 1 din Liga a II-a la fotbal, Viitorul Constanţa întâlneşte, sâmbătă, de la ora 11.00, în deplasare, formaţia FC Snagov. O partidă mult mai grea decât o anunţă poziţiile în clasament ale celor două echipe, Viitorul fiind pe locul 4, cu 23 de puncte, iar FC Snagov pe poziţia a 12-a, cu 16p. Fiecare dintre echipe va încerca să obţină cele trei puncte puse în joc: Viitorul pentru a încheia prima parte a sezonului pe un onorabil loc 4, în timp ce ilfovenii nu îşi permit niciun pas greşit, mai ales că se află la doar trei puncte de primul loc retrogradant. „Un meci dificil, ţinând cont că se anunţă şi o vreme ploioasă, iar un eventual teren noroios ne-ar pune probleme pentru că noi suntem o echipă mai tehnică. Ca şi la meciurile de până acum, vom merge la victorie, nu ne interesează decât cele trei puncte. Doar aşa vom fi sigură că vom termina pe locul 4. Va fi important să nu primim gol. În ceea ce mă priveşte, mă simt bine atât pe partea stângă cât şi pe partea dreaptă şi încerc să ofer maximum posibil acolo unde îmi cere antrenorul să joc. Pentru mine a fost prima experienţă în liga secundă şi mă bucur că m-am acomodat destul de repede, mai ales că am întâlnit multe echipe foarte bune, cu experienţă foarte mare chiar şi în prima divizie“, a declarat atacantul Robert Lupu. În meciul de la Snagov, antrenorul Cătălin Anghel nu îi va putea folosi pe fundaşul Ionuţ Călin şi pe atacantul Aurelian Chiţu, ambii fiind accidentaţi. Echipa probabilă a Viitorului: C. Popa - M .Rusu, Ninu, Larie, Evdochim - Banoti, Benzar, Cristocea - Sin, Hertu, R. Lupu.