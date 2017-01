Ultima întâlnire cu „Romeo și Julieta“ din această stagiune are loc sâmbătă

Pentru ultima dată în această stagiune, constănțenii mai au ocazia să-i întâlnească pe celebrii îndrăgostiți din Verona, Romeo și Julieta, care-și deapănă tulburătoarea poveste de dragoste în pași de dans, pe muzica lui Sergei Prokofiev. Spectacolul programat sâmbătă, de la ora 19.00, pe scena Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, este deosebit de celelalte reprezentații, deoarece în rolurile principale nu vor mai evolua prim-soliștii cu care s-au obișnuit constănțenii (Eliza Maxim - Sergiu Dan și Irina Ganea-Mihaiu - Adrian Mihaiu), ci japoneza Nozomi Miura, care va debuta în compania unui invitat special, Ovidiu Matei Iancu, de la Teatrul de Balet din Sibiu.

„Mă bucur că am reluat colaborarea cu Teatrul „Oleg Danovski”, care a început când eu aveam 17 ani, atunci când am câștigat marele premiu la un concurs organizat aici, la Teatrul de Balet, fiind invitat să dansez la două gale, la Constanța și în Italia. Am păstrat legătura și am mai colaborat pe parcursul anilor. „Romeo și Julieta” este un spectacol care mie îmi este foarte drag. L-am dansat la Sibiu, dar pot să-l consider și un debut, deoarece colaborez cu Horațiu Cherecheș (n.r. - coregraful spectacolului), el fiindu-mi maestru de studii și de repetiții. Este un dansator și un coregraf cu foarte multă experiență, de la care am ce să învăț”, a spus Ovidiu Matei Iancu. „Romeo este un rol care te solicită și fizic, dar și din punct de vedere artistic. Cu Nozomi Miura colaborez foarte bine. Este o balerină foarte bună și stăpână pe ea”, a conchis prim-solistul sibian.

Referitor la rolul pe care îl va interpreta sâmbătă, Nozomi Miura a menționat: „Este unul dintre rolurile mele preferate. Sunt foarte fericită că pot să dansez Julieta acum, aici. Mă simt foarte bine aici, în această echipă. Le mulțumesc lui Horațiu Chercheș și Monicăi Cherecheș (n.r. - directorul Companiei de Balet) pentru că mi-au dat șansa să dansez alături de Ovidiu în acest spectacol”.

ÎN VARĂ, ÎN UNGARIA, LA PRESTIGIOSUL FESTIVAL „BELA BARTOK”

Spectacolul va fi prezentat, în vară, în Ungaria, cu Adrian Mihaiu și Irina Ganea-Mihaiu în rolurile principale. „Ne bucurăm să-l avem din nou alături de noi pe Ovidiu Iancu Matei, unul dintre cei mai buni și mai valoroși balerini la ora actuală, alături de Nozomi Miura. Acesta este ultimul spectacol „Romeo și Julieta” din stagiune, dar nu este ultimul pentru compania noastră, deoarece, pe 15 iulie, suntem invitați la cel mai mare festival de operă și balet din Ungaria, Festivalul „Bela Bartok”. Vom dansa cu orchestră și dirijor. Ne bucurăm că după aproape trei decenii suntem din nou invitați la acest festival unde nu a mai fost, după câte țin eu minte, decât maestrul Oleg Danovski, cu „Lacul lebedelor” și „Mandarinul miraculos”, pentru care a primit Premiul „Bela Bartok””, a spus Horațiu Cherecheș.

Sâmbătă, alături de Nozomi Miura și Ovidiu Matei Iancu vor evolua pe aceeași scenă: Horaţiu Cherecheş, Adrian Mihaiu, Kyoji Shimomura, Jin Mizutani, Ştefan Răuţ, Rie Aoyagi și Cecilia Ursul.

Biletele pentru aceste spectacole au prețuri de: 25, 30 și 40 de lei. Elevii, studenții și pensionarii vor plăti pe un tichet 20 de lei.

