Ultima navă de război cu aburi de pe Dunăre, „Republica“, va intra în reparații

Dacă aţi fost vreodată pe faleza din Tulcea, nu aţi avut cum să rataţi nava „Republica”, transformată, până acum două săptămâni, în restaurant. Căpitanul ei, nea Gheorghe, sălăşluia chiar pe navă şi, contra unei întrebări, puteai afla întreaga ei istorie. Căpitanul Gheorghe a lansat chiar şi o carte, “Republica, ultima navă de război cu abur pe Dunăre”,pe banii lui de pensionar, atât era de îndrăgostit de nava „Republica“, istoria acesteia şi trecutul marinei militare.

Nava este obiect de patrimoniu național clasat în categoria „Tezaur” şi va intra în reparații luna viitoare, la șantierul naval din Brăila, după ce acum două săptămâni a fost avariată în urma unui accident petrecut pe Dunăre. „Am vrut să o ducem la șantierul din Brăila, dar fiindcă, tradițional, unitatea este în concediu în perioada 15 iulie - 8 august și pentru a nu face o cheltuială suplimentară, cunoscut fiind faptul că trebuie să avem la bordul ei doi oameni, ni s-a sugerat să o readucem la cheu, urmând ca pe 7 august să plece la Brăila, iar pe data de 8 august să intre în reparații”, a declarat primarul municipiului Tulcea, Constantin Hogea.

Cheltuielile pentru lucrările de reparație a navei „Republica” vor fi suportate prin asigurarea vasului turcesc al cărui comandant este vinovat de producerea evenimentului de pe data de 10 iulie. Nava „Republica” urma să fie în acest an locul în care să se desfășoare o parte din activitățile organizate în cadrul celei de-a VI-a ediții a Festivalului internațional al bărcilor cu vâsle Rowmania, organizatorul evenimentului, Asociația „Ivan Pazaichin - Mila 23”, exprimându-și încă de anul trecut dorința de a sprijini autoritatea locală pentru transformarea vasului într-un muzeu al navigației. „Este o navă care merită mai mult și în niciun caz să devină un restaurant. (...) Ideea noastră este una mai veche, care are legătură și cu retrocedarea portului administrației tulcene și care vizează realizarea unui circuit turistic care să includă și vechiul șantier. Tulcea are un potențial și o șansă extraordinară. Potențialul constă în existența acestui patrimoniu, e adevărat, unele obiective sunt private, altele falimentare, iar șansa este acest instrument financiar Investiții Teritorial Integrate (ITI). Este un moment important care nu trebuie pierdut”, a declarat Teodor Frolu, membru fondator al Asociației „Ivan Patzaichin - Mila 23”.

O istorie strălucitoare, un prezent tern

Nava „Republica”, acostată pe faleza orașului Tulcea, a fost avariată duminică, 10 iulie, după ce „Sahin Kaya”, aflată sub pavilion turcesc, a ieșit de pe șenalul navigabil al brațului Tulcea al Dunării și s-a oprit în nava „Tezaur”. Construită în anul 1883 la șantierul Linz Komenburg din Austria, nava denumită inițial „Csobanc” a fost predată spre exploatare în 1888 Flotilei de Dunăre a Marinei austro-ungare, a trecut în subordinea sovietică în 1944 și a fost predată României în anul 1951. Supraviețuitoare a celui de-al Doilea Război Mondial, în timpul căruia a fost implicată în luptele pe Dunăre ca navă de comandament, a continuat să funcționeze ca navă de comandament a Marinei Militare Române.

În anul 2003, nava a fost cedată de Ministerul Apărării Naționale Consiliului Local al municipiului Tulcea, iar în anul 2008 a fost clasată, în urma unor expertize, în patrimoniul cultural național, fiind declarată „Tezaur”. Ulterior, o parte a navei a fost închiriată de autoritățile locale și transformată în restaurant, însă agentul economic a renunțat la contractul cu Primăria municipiului. „Republica” este considerată ultima navă de război cu aburi de pe Dunăre. Pe baza Strategiei de dezvoltare integrată a Rezervației Biosferei Delta Dunării, întocmită de Banca Mondială în urma consultărilor cu autoritățile și reprezentanții societății civile, ITI-Delta Dunării va pune la dispoziția comunităților din județul Tulcea peste 1 miliard de euro, bugetul acestui mecanism financiar fiind constituit din fonduri alocate din programele operaționale și completat din fonduri guvernamentale.