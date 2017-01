Constănţeanul Răzvan Florea, primul medaliat olimpic al înotului masculin românesc din toate timpurile, speră să repete performanţa de la Atena şi la Beijing. În vîrstă de 28 de ani, Florea visează să urce din nou pe podiumul olimpic pentru a-i dedica medalia fiului său, Tudor-Andrei, în vîrstă de opt luni. „Îmi este foarte greu să fiu atîta timp departe de el. Dacă voi cîştiga o medalie am să i-o dedic”, a spus medaliatul cu bronz în proba de 200 m spate de la Atena înainte de a urca în avionul spre Beijing. Doar şase zile mai sînt pînă cînd Florea va intra în competiţia găzduită de “Cubul de apă”, unde va concura 100 m spate şi 200 m spate. Deşi competiţia va începe pă 9 august, constănţeanul va plonja în bazin abia pe 10 august, cînd sînt programate calificările în proba de 100 m spate. Cu toate că se anunţă o întrecere extrem de dificilă, sportivul de la CS Farul se simte pregătit să dea piept cu marile forţe mondiale ale nataţiei. „M-am pregătiti foarte bine pentru această Olimpiadă, mai ales în ultimul an şi nu pot decît să mă aştept la un rezultat bun. Sper să îmi realizez timpii mei cei mai buni şi să mă clasez cît mai sus. Mi-aş dori o finală olimpică şi apoi cred că aş putea să urc şi mai sus. Însă, ţelul meu este o finală olimpică. Am o vîrstă şi concurenţa este acerbă, iar înotul s-a schimbat foarte mult în ultimii ani”, a mărturisit Florea, convins că în China se va înota foarte tare. „În ultima perioadă americanii au răsturnat multe recorduri mondiale. Probabil că va fi de trei-patru ori mai greu ca la Atena, dar sperăm să putem să aducem la nataţie măcar o medalie pentru că avem nevoie. După cum aţi văzut nu ne rămîne decît să putem să ne ridicăm la nivelul adversarilor noştri. Sîntem o echipă destul de valoroasă şi ne trebuie o medalie”, a subliniat liderul naţional al probelor de spate. Este ultima Olimpiadă pentru Răzvan Florea, acesta anunţînd că după terminarea Jocurilor Olimpice de la Beijing s-ar putea retrage din sportul de performanţă. „Mă gîndesc să închei cariera după aceste Jocuri Olimpice, dar mai am un mic semn de întrebare şi nu aş vrea să spun gata mă retrag. Dacă la Constanţa se va redeschide bazinul îmi voi relua şi eu antrenamentele acolo. Nu ştiu dacă pe o perioadă lungă, dar pe o perioadă de un an aş mai putea să fac sport de performanţă. Cu siguranţă o medalie olimpică ar putea amîna retragerea mea”, a încheiat Răzvan Florea.