Ultima ora

FAVORITELE SE IMPUN LA CE DE VOLEI MASCULIN

La Campionatul European de volei masculin, care se desfăşoară în Austria şi Cehia, ieri s-au desfăşurat ultimele meciuri din faza grupelor. Patru formaţii au fost eliminate din competiţie: Austria, Portugalia, Belgia şi Germania. Câştigătoarele celor patru grupe s-au calificat direct în sferturi: Serbia, Rusia, Italia şi Slovacia. Echipele de pe locurile 2 şi 3 în cele patru grupe vor disputa miercuri baraj pentru a accede în sferturi, după cum urmează: 2A - 3C, 2B - 3D, 2C - 3A, 2D - 3B. Rezultate: Turcia - Austria 3:0, Slovenia - Turcia 3:2, Cehia - Estonia 3:0, Estonia - Portugalia 3:0, Rusia - Cehia 3:0, Italia - Finlanda 3:0, Finlanda - Belgia 3:0, Bulgaria - Polonia 3:1, Bulgaria - Germania 3:1, Polonia – Slovacia 1:3. Meciurile Serbia - Austria, Italia - Franţa s-au terminat după închiderea ediţiei.

SLOVENIA OBŢINE ULTIMUL BILET PENTRU SFERTURI

Slovenia a fost ultima echipă calificată în sferturile de finală ale EuroBasket 2011 după ce a învins destul de greu pe Finlanda, revelaţia actualei ediţii a Campionatului European de baschet masculin. În ultimul meci de duminică Lituania a învins Germania cu 84-75, astfel că echipele calificate din grupa E sînt Spania, Franţa, Lituania şi Serbia, în această ordine. În ultimul meci de aseară, Macedonia – Rusia, s-a decis echipa care va termina grupa F pe prima poziţie, în timp ce Grecia şi Slovenia sânt celelalte două echipe calificate în sferturi de finală. Rezultate de luni din grupa F: Slovenia – Finlanda 67-60; Grecia – Georgia 73-60; Rusia – Macedonia s-a jucat după închiderea ediţiei. Clasamentul grupei: 1.Rusia 8p (4j); 2.Macedonia 8p (4j); 3.Grecia 8p; 4.Slovenia 7p; 5.Finlanda 6p; 6.Georgia 5p.

SAMANTHA STOSUR A CÂŞTIGAT US OPEN

Jucătoarea australiană de tenis Samantha Stosur, cap de serie nr. 9, a câştigat în premieră un turneu de Mare Şlem, impunând-se cu 6-2, 6-3, în faţa americancei Serena Williams, a 28-a favorită, în finala turneului US Open. Australianca în vârstă de 27 de ani a fost finalistă la Roland Garros, anul trecut şi este prima jucătoare de la Antipozi, care se impune într-un turneu de Grand Slam, după Evonne Goolagong (la Wimbledon, în 1980). La ediţia din acest an a US Open, Samantha Stosur a disputat, în optimi, împotriva Mariei Kirilenko, cel mai lung tie break din istoria turneelor de Mare Şlem la simplu feminin (17/15 pentru Kirilenko). Stosur a mai jucat, în turul trei, cu Nadia Petrova, cel mai lung meci de simplu feminin din istoria US Open de la introducerea tie break-ului în 1970 (3 ore şi 16 minute). Finala de simplu feminin a fost precedată de o scurtă ceremonie ce a marcat comemorare a 10 ani de la atentatele din 11 septembrie 2001. În cadrul ceremoniei, imnul naţional american a fost intonat de artista Queen Latifah şi un steag uriaş al SUA a acoperit terenul.

INCIDENT CU SERENA WILLIAMS LA US OPEN

Meciul din finala US Open, dintre Serena Williams şi Samanatha Stosur a fost marcat de un incident între americancă şi arbitrul Eva Asderaki. În primul game al setului al doilea, la o minge de break în favoarea lui Stosur, Williams a strigat: “Come on” chiar înainte ca australianca să lovească mingea. Arbitrul a aplicat regulamentul şi i-a acordat punctul lui Stosur. La primul punct al game-ului următor, câştigat de Serena Williams, jucătoarea americană s-a întors către arbitru şi i-a spus: “Nu tu mi-ai ”tras-o” şi ultima dată?”. Williams a primit un avertisment pentru limbaj necorespunzător, dar americanca nu s-a liniştit şi a continuat să i se adreseze arbitrului.

VICTORIE AMERICANĂ LA DUBLU FEMININ LA US OPEN

Perechea americană formată din Liezel Huber şi Lisa Raymond, cap de serie nr. 4, a câştigat finala de dublu feminin de la US Open, cu 4-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/3) în faţa cuplului alcătuit din Vania King (SUA) şi Iaroslava Şvedova (Kazahstan), cap de serie nr. 3. La junioare, americanca Grace Min s-a impus în finală, în faţa jucătoarei franceze Caroline Garcia, cap de serie nr. 1, cu 7-5, 7-6 (7/3), iar proba de juniori a fost câştigată de britanicul Oliver Golding, al 13-lea favorit, cu 5-7, 6-3, 6-4, în disputa cu cehul Jiri Vesely, principalul favorit.

PRIMUL MECI PENTRU SAMOA LA CM DE RUGBY

Naţionala de rugby a statului Samoa va întâlni, miercuri, de la ora 05.30 (ora României), reprezentativa Namibiei, în Grupa D a CM din Noua Zeelandă. Pentru Namibia, unde titular este anunţat şi Eugene Jantjies (RCJ Farul), va fi a doua partidă de la acest turneu final, după ce în prima confruntare a pierdut în faţa statului Fiji, scor 49-25. Samoa ocupă locul 10 în ierarhia mondială, în timp ce Namibia se află pe poziţia a 20-a.

ASTAFEI STĂ CEL PUŢIN DOUĂ LUNI

Fotbalistul echipei FCM Tîrgu Mureş, Victor Astafei, diagnosticat cu fractură craniană după ce s-a ciocnit cap în cap cu jucătorul Alexandru Ţigănaşu, de la Astra Ploieşti, va sta minim două luni în afara terenului de joc. Medicii i-au pus diagnosticul „fractură de os temporal, fără deplasare şi fără complicaţii”. „Vestea bună este că Victor nu va trebui operat, dar va rămâne internat la secţia de Neurochirurgie până marţi, când va fi externat. După aceea va începe perioada de refacere, care va dura cel puţin două luni”, se arată în comunicatul dat publicităţii de clubul mureşean.

BUSQUETS, DORIT DE MANCHESTER CITY

Manchester City nu se opreşte din cursa achiziţiilor şi vrea să mai dea o lovitură pe piaţa transferurilor. Managerul Roberto Mancini este pregătit să ofere 41 de milioane de euro pentru Sergio Busquets, mijlocaşul Barcelonei. Mutarea s-ar putea produce în iarnă, în următoarea perioadă de mercato. City s-a acoperit în ultima zi a mercato din vară şi l-a achiziţionat pe Owen Hargreaves.

GALIMOV A MURIT LA SPITAL

Hocheistul rus al echipei Lokomotiv Iaroslavl, Aleksandr Galimov, care supravieţuise accidentului aviatic de săptămâna trecută, soldat cu 43 de morţi, a decedat ieri în spital. „În ciuda eforturilor de a recurge la toate metodele posibile de tratament, Galimov a murit din cauza arsurilor severe, în secţia de arşi a Institutului de Chirurgie Vişnevski”, se arată într-un comunicat postat pe site-ul oficial al spitalului. Conform The Moscow Times, Galimov avea arsuri severe pe mai mult de 90 la sută din suprafaţa corpului. Sportivul a fost plasat în comă artificială după ce a fost transportat la spitalul din Moscova şi a decedat în timpul unei operaţii. Ultimul supravieţuitor al accidentului, steward-ul Aleksandr Sizov, se află în continuare în stare critică.