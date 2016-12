Ultima parte a seriei Shrek va fi lansată pe 21 mai

Al patrulea film din franciza Shrek, care a prezentat, de-a lungul timpului, aventurile celui mai cunoscut căpcăun verde din istoria peliculelor de animaţie, va fi lansat pe marile ecrane pe 21 mai, în SUA. “Shrek Forever After” va fi ultimul film din seria Shrek, a declarat Mike Mitchell, regizorul peliculei, în timpul prezentării programului de lansări al studiourilor Dreamworks Animation pentru 2010. În cei nouă ani de la lansare, Shrek a salvat-o pe prinţesa Fiona din ghearele unui dragon, a dejucat planurile unui Prinţ nu chiar Frumos şi a recuperat cheile regatului Far Far Away. În noul film, căpcăunul verde va porni într-o ultimă aventură, fiind însoţit de o pleiadă de actori de renume care au acceptat să îşi împrumute vocile pentru celelalte personaje din această producţie. Pentru acest film de adio, regizorul Mike Mitchell a îndrăznit chiar să amestece stilurile cinematografice şi a îmbinat genul fraţilor Grimm cu filmul cult al lui Frank Capra “It\'s a Wonderful Life / O viaţă minunată”. Primele trei filme ale acestei francize au avut încasări de 2,203 miliarde de dolari pe plan mondial. Filmul va avea premiera în România pe 16 iulie.