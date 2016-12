Ultima poză de familie pentru publicaţia „The News of the World”

• O pagină de istorie întoarsă • Cea de-a 8.674-a şi ultima ediţie a tabloidului „The News of the World” a ieşit ieri de sub tipar, titrând pe prima pagină „Mulţumim şi la revedere”. Cei 200 de angajaţii au făcut poza de familie şi au mers să bea bere după ce şi-au încheiat, vineri, ultima zi de muncă. „După 168 de ani, încheiem prin a spune adio cu tristeţe, dar şi cu mândrie celor 7,5 milioane de cititori fideli ai noştri”, a scris pe prima pagină, pe fondul montajului de imagini cu cele mai bune numere de-a lungului anilor. Articolul de fond proclamă: „Am înregistrat istoria şi am făcut istorie”. Sâmbătă seara, angajaţii s-au adunat în faţa sediului publicaţiei, iar editorul Colin Myler le-a adresat câteva cuvinte: „Nu aici vrem să fim şi nu aici meritam să ajungem”. Unii angajaţi aveau lacrimi în ochi. Tristeţea, dar şi sentimentul că li se face o nedreptate i-a copleşit pe cei mai mulţi dintre ei. „La revedere, lume crudă!”, scria pe tricoul negru, în semn de doliu, al unuia dintre angajaţi.

Compania News International a decis să-şi închidă tabloidul, pe care îl achiziţionase din 1969, în urma scandalului interceptărilor telefonice ilegale. Pentru ultima ediţie a celui mai vândut tabloid din Marea Britanie, tirajul a fost aproape dublat, la cinci milioane de exemplare. Banii din vânzări şi publicitate vor fi donaţi către patru organizaţii de caritate. Accesul la ediţia online este liber. Dincolo de articolele dedicate momentului şi retrospective, „News of the World” nu s-a dezminţit nici în ultimul număr şi a publicat o fotografie sexy cu o iubită a prinţului Harry şi scrie despre un traficant bulgar de prostituate. În ediţia online, la o rubrica video intitulată Xsession, Inna cântă, acompaniată doar de o chitară clasică, hitul său „Amazing”.

• Scandalul nu se aplanează • Partidul Laburist, de opoziţie, a cerut să înceapă imediat ancheta judiciară în scandalul ascultării telefoanelor, astfel încât să nu se piardă probe, odată cu închiderea publicaţiei. „The Guardian” a titrat sâmbătă că milioane de mail-uri au fost şterse din servărurile redacţiei, dar „News of the World” a dezminţit. Guvernul a replicat că acţionează cât de rapid posibil şi face demersuri pentru numirea unui judecător în fruntea unei investigaţii independente. Tabloidul este acuzat că a interceptat ilegal telefoanele unor victime, celebrităţi şi politicieni, de la actorul Hugh Grant şi cântăreţul Robbie Williams până la prinţul William. Poliţia a investigat 4.000 de posibile ţinte. De asemenea, publicaţia ar fi mituit poliţişti ca să-i dea informaţii.

Revoltător pentru mulţi angajaţi este faptul că Rebekah Brooks, editor al publicaţiei când un detectiv care lucra pentru ziar a interceptat mesageria vocală a unei eleve date dispărute, unul dintre cele mai şocante aspecte ale scandalului, rămâne neclintită în funcţia înaltă de director în cadrul grupului. Patronul Rupert Murdoch a reiterat că aceasta se bucură de întreaga sa susţinere. Rebekah Brooks susţine că nu ştia de interceptarea telefonului elevei, care în final a fost găsită asasinată şi le-a spus angajaţilor că într-un an vor înţelege de ce s-a închis săptămânalul, dar nu a detaliat. Aceasta ar fi sprijinită de Rupert Murdoch tocmai pentru ca magnatul să-şi protejeze fiul.

• Loc liber pe piaţă • După dispariţia liderului incontestabil de pe piaţă, „Mail on Sunday” şi „Sunday Mirror” vor profita cu siguranţă de golul rămas. Pe termen lung însă, jurnaliştii de la cel mai mare ziar al lumii între 1843 şi 2011 se aşteaptă ca un nou titlu să înlocuiască publicaţia închisă, posibil o versiune de duminică a cotidianului „The Sun”.

Închiderea publicaţiei nu pare să liniştească apele. Magnatul americano-australian Rupert Murdoch, în vârstă de 80 de ani, proprietar al imperiului media News Corporation, care, pe lângă NOTW, mai deţine publicaţiile „The Sun”, „Times” şi „Sunday Times”, a ajuns ieri la sediul său din Marea Britanie. Unii speculează faptul că fiul său, James Murdoch, ar putea cădea în SUA sub incidenţa legislaţiei anticorupţie. Scandalul ar putea pune beţe în roate unui proiect important al magantului media. Din ce în ce mai dependentă de televiziune, compania lui Murdoch vrea să cumpere tot pachetul de canale cu transmisie prin satelit al Marii Britanii, BSkyB. Premierul David Cameron a dat de înţeles, vineri, că decizia guvernului va fi amânată pe toamnă, iar Ofcom, autoritatea de reglementare, a cerut să fie ţinută la curent cu ancheta asupra „News of the World”, ceea ce a determinat vineri o prăbuşire a acţiunilor BSkyB la Bursa de la Londra.