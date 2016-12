Ultima repetiţie pentru CVM Tomis

Ieri, în sala din Complexul Sportiv Tomis, CVM Tomis Constanţa şi Dinamo Bucureşti au jucat un ultim meci de verificare înainte de startul Diviziei A1 la volei masculin. Ambii antrenori au utilizat cele mai bune garnituri posibile la ora actuală, în condiţiile în care Viktor Sidelnikov nu îl poate folosi pe Miseikis, accidentat. La Dinamo, Daniel Rădulescu a jucat cu Purice titular pe postul de universal, fostul jucător al Unirii Dej fiind legitimat marţi la formaţia bucureşteană. În locul său, la Unirea s-a transferat Dumitrache, fostul jucător al Tomisului.

Partida a fost aprig disputată, ambele echipe jucând cu multă ambiţie şi dorinţă de victorie. La 1:1 pe seturi, Dinamo a dominat actul al treilea, dar Tomis a trimis setul în prelungiri şi a fructificat al patrulea set-ball de care a beneficiat. Un efort care i-a costat scump pe constănţeni, surclasaţi în setul al patrulea de un Dinamo de neoprit! În setul decisiv, echilibrul s-a menţinut până la 9:9, când gazdele s-au distanţat şi nu au mai putut fi ajunse. Scor final: Tomis - Dinamo 3:2 (19:25, 25:19, 28:26, 12:25, 15:11).

„Este bine că am câştigat. Am jucat mai slab în seturile 1 şi 4, când am avut probleme la preluare şi la coordonare. La blocaj a fost destul de bine, iar la serviciu şi apărare nu a fost rău. Cred că putem juca şi mai bine de atât. Nici noi, nici Dinamo nu suntem încă la maximum din potenţial”, a declarat Viktor Sidelnikov. „Un test concludent, mai ales că am avut un adversar de valoare, Constanţa. Şi noi am jucat, cred eu, foarte bine, cu mici greşeli pe finaluri de set care ne-au dus la scorul acesta. În mod normal, trebuia să câştigăm cu 3:1. Per ansamblu, sunt mulţumit de felul cum a jucat Dinamo. Este normal să mai fie lucruri de pus la punct, pentru că avem jucători noi în echipă şi trebuie să ne omogenizăm”, a spus Daniel Rădulescu. „O victorie rămâne o victorie, chiar dacă a fost mai chinuită, dar pentru noi meciurile importante încep de sâmbătă. Dinamo a servit mai bine şi ne-a pus probleme la preluare. Cred că asta a făcut diferenţa în seturile câştigate de ei”, a declarat Radu Began, căpitanul Tomisului.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Viktor Sidelnikov şi Răzvan Parpală): Lescov - Ditlevsen, Began, Macovei, Bahov, Chiţigoi şi Marquinho - libero (au mai jucat: Merkushev, Janosik şi Spînu); Dinamo (antrenori Daniel Rădulescu şi Cristache Catană): Despotovski - Purice, Şoloc, Mureşan, Roman, Harbuz şi Ilie - libero (a mai jucat: Todorovici).

În această seară, cu începere de la ora 20.00, la Melody Grand Ballroom din staţiunea Mamaia va avea loc prezentarea oficială a lotului echipei constănţene. În prima etapă a campionatului 2010-2011, CVM Tomis va juca pe teren propriu cu CSM Bucureşti (sâmbătă, ora 18.00, sala din Complexul Sportiv Tomis).