Ultima reprezentaţie pentru farişti

În ultima etapă a ligii secunde, FC Farul Constanţa se va deplasa la Iaşi, pentru întâlnirea cu trupa pregătită de Ionuţ Popa. Meciul, programat sâmbătă, de la ora 11.00, este tratat cu seriozitate de constănţeni, chiar dacă singura miză a Farului a mai rămas clasarea pe o poziţie cât mai sus în clasamentul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal şi onoarea de a încheia cu fruntea sus această ediţie de campionat. „Nu am plecat cu gând de pace la Iaşi. Mergem să ne jucăm şansa şi, dacă vom putea, vrem cel puţin un punct. Indiferent cine va intra pe teren, că va fi junior sau un jucător experimentat, trebuie să arate că merită să îmbrace tricoul acestei echipe. Este poate ultima şansă pentru unii jucători de a demonstra că merită să evolueze la Farul. Să fie clar: mergem să jucăm la Iaşi. Cât timp voi fi la această echipă, Farul nu se va da niciodată la o parte. Trebuie să putem fi mândri la final că am făcut tot ceea ce am putut. Aşa trebuie abordat fiecare meci. Cel mai bun să câştige“, a declarat antrenorul Ion Barbu. Echipa probabilă de start a Farului: Toma - Băjan, Stegaru, V. Sandu, Sascău - A. Neagoe, Amet, R. Neagoe, Miron - Ivanovici, Pătulea.