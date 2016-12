Ultima şansă pentru echipele bucureştene

După prestaţiile dezastruoase de acum două săptămâni, Rapid şi Steaua se află în faţa ultimei şanse, în caz că mai urmăresc calificarea în primăvara europeană. Steaua se află în cea mai grea situaţie, pe lîngă o victorie absolut obligatorie în această seară având nevoie şi de un joc al rezultatelor favorabil în următoarele două runde. Dar până atunci bucureştenii trebuie să câştige partida de azi, partidă în care antrenorul Ilie Stan are mari probleme de efectiv - Iliev şi Bicfalvi sunt suspendaţi, iar Tătăruşanu, Galamaz, Prepeliţă şi Răduţ sunt accidentaţi. Rapid joacă în Polonia fără Coman, accidentat, şi precum Steaua, trebuie neapărat să învingă. Misiune grea, dar nu imposibilă, iar o victorie cu 1-0 ar menţine echipa bucureşteană în cărţile calificării. În sfîrşit, deşi are numai două puncte, FC Vaslui stă cel mai bine în lupta pentru calificare! Într-o grupă în care Sporting are maxim de puncte, orice punct cedat de portughezi poate fi decisiv pentru… ceilalţi! Vasluienii pot scoate cel puţin un egal, care ar aduce calificarea matematică pentru… Sporting!

Programul echipelor româneşti - ora 20.00, GRUPA C: Legia Varşovia - Rapid Bucureşti (PRO TV), PSV Eindhoven - Hapoel Tel Aviv. Clasament: 1. PSV 9p (golaveraj: 5-1), 2. Legia 6p (4-3), 3. Rapid 3p (2-4), 4. Hapoel 0p (2-5). GRUPA D: FC Vaslui - Sporting Lisabona (Sport.ro), Lazio Roma - FC Zurich. Clasament: 1. Sporting 9p (6-1), 2. FC Vaslui 2p (4-6), 3. FC Zurich 2p (3-5), 4. Lazio 2p (4-5); ora 22.05, GRUPA J: Steaua Bucureşti - Maccabi Haifa (PRO TV), Schalke ’04 Gelsenkirchen - AEK Larnaca. Clasament: 1. Schalke ’04 7p (8-1), 2. Maccabi 6p (7-3), 3. Steaua 2p (1-6), 4. AEK 1p (1-7).