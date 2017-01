Ultima şansă pentru locul 4

Ultimele două înfrângeri al Viitorului, 0-2 cu Dinamo II şi Săgeata Năvodari, au îndepărtat formaţia pregătită de Cătălin Anghel de locul 4, poziţie pe care Viitorul a ocupat-o multă vreme. Indisponibilităţile din acest retur, care au dus la un joc sub aşteptări în ultima perioadă, au coborît Viitorul pînă pe locul 8 în clasament. Sâmbătă, de la ora 11.00, la Ovidiu, FC Viitorul va întâlni pe Gloria Buzău, aflată pe locul 9 în clasament, cu 33 puncte. Oaspeţii vin după două victorii consecutive, ambele cu 3-2, astfel că meciul se anunţă unul dificil. „Cu atâtea probleme de efectiv, niciun meci nu poate fi uşor pentru noi. Mizez pe concentrarea şi ambiţia jucătorilor, care sunt convins că vor dori să câştige după cele două înfrâgneri şi am încredere că fiecare dintre ei va încerca să dea totul. Trebuie să aibă încredere în forţele lor şi să joace din plăcere“, este de părere antrenorul Cătălin Anghel. Tehnicianul Viitorului se confruntă din nou cu numeroase probleme de efectiv. Rusu este suspendat, Evdochim, Cristocea, Sandu, Sin, Călin, Muscă şi Lupu sunt accidentaţi, iar Cârstocea, Chiţu şi Banoti sunt incerţi. Echipa probabilă a Viitorului: C. Popa - Cureteu, Larie, Ninu, Bică - Cârstocea, Benzar, Chirilă - Pantelie, Hertu, Dan.

PANTELIE A DEVENIT TATĂ. Atacantul Viitorului, Cristi Pantelie a devenit joi tată, după ce soţia sa, Lavinia, a născut un băieţel de 3,500 kg şi 50cm. Micuţul Robert Mihai este primul copil al familei Pantelie.