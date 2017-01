Ultima şansă pentru o victorie în play-off

Mîine, de la ora 13.00, Futsal Municipal Constanţa va evolua din nou pe teren neutru, la Medgidia, în penultima etapă din play-off-ul Diviziei A la fotbal în sală. Adversara constănţenilor va fi Silvanus Reşiţa, o echipă care se poate mîndri că nu a pierdut în acest campionat în faţa Municipalului! În sezonul regulat a fost 2-4 la Mangalia (constănţenii aveau şi atunci terenul suspendat!) şi 0-3 la Reşiţa (neprezentare Municipal!), iar în turul play-off-ului, la Reşiţa, partida s-a încheiat 2-2. Oaspeţii se află înaintea constănţenilor în clasament, dar o victorie mîine ar inversa situaţia în favoarea jucătorilor pregătiţi de Dragoş Chipară. Municipal nu îi va putea utiliza nici de data aceasta pe Marcu, accidentat, şi Chichirim, suspendat, în timp ce prezenţa la joc a lui Dulan stă sub semnul întrebării.

Tot mîine se dispută şi meciul decisiv pentru titlul de campioană, în care CIP Deva primeşte vizita lui AS Odorheiu Secuiesc. Cele două formaţii îşi vor disputa probabil şi trofeul Cupei României, competiţie în care au obţinut calificarea în semifinale după următoarele rezultate: Athletic Club Bucureşti - AS Odorhei 7-8, după lovituri de departajare (1-2, 3-3); Dava Deva (Divizia C) - CIP Deva 1-10 (1-5); Eurolines Bucureşti - Energoconstrucţia Craiova 5-8 (2-5); Clujana Cluj - Muhlbach Sebeş 2-4 (1-0). Semifinalele vor avea loc pe 7 iunie, după următorul program: Craiova - Deva şi Odorhei - Sebeş. Finala Cupei României este programată pe 18 iunie, pe teren neutru