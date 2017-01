Ultima şansă pentru Rafa Benitez

Antrenorul lui FC Liverpool este la un pas de demitere, singura sa şansă de a termina sezonul la cîrma celui mai titrat club englez fiind Liga Campionilor. Acolo unde Liverpool este o adevărată specialistă, fiind a treia formaţie din istorie ca palmares, după Real Madrid şi AC Milan. Englezii întîlnesc, însă, campioana Italiei, una dintre cele mai în formă echipe din peninsulă. Iar finalista Ligii Campionilor nu traversează o perioadă prea fastă, dovadă şi surprinzătoarea eliminare din Cupa Angliei (1-2 cu FC Barnsley) de sîmbătă. Diseară va fi cu totul altceva, Liverpool concentrîndu-se mult mai bine în competiţiile europene. Cel mai “modest” duel din această seară are loc în Germania, între vicecampioana Bundesligii şi campioana Portugaliei (actuala şi probabil viitoarea). FC Porto “zburdă” în întrecerea internă, avînd 10p avans faţă de echipa de pe locul secund, în timp ce Schalke a pierdut vineri, acasă, după opt victorii consecutive! Cel mai dezechilibrat duel al serii pare a fi cel de la Atena, unde vine o Chelsea în formă, echipa gazdă fiind pe o pantă descendentă după prestaţiile excelente de astă toamnă. Al doilea meci de calibru de astăzi se joacă la Roma, unde Real Madrid va încerca să scape fără gol primit. Ambele echipe s-au concentrat pe UCL; dovadă că au pierdut sîmbătă în campionat. Real are probleme de lot, avînd mulţi accidentaţi - Marcelo, Metzelder, Pepe, Sneijder, Saviola şi Robinho, dar vor reintra Ramos, Heinze şi Van Nistelrooy. Italienii stau ceva mai bine, accidentaţi fiind Curci, Vucinic şi Juan, dar ultimul ar putea reintra, ca şi Panucci şi Giuly. Avantajaţi par italienii, dar Real Madrid are un sezon mult mai bun decît anul trecut, cînd a fost eliminată în optimi. Cotidianul italian „Il Romanista” a anunţat, ieri, că pe lista jucătorilor convocaţi de tehnicianul Luciano Spalletti pentru meciul cu Real Madrid se află şi mijlocaşul român Adrian Piţ.

Programul din această seară, toate meciurile fiind programate de la ora 21.45: Schalke ’04 Gelsenkirchen - FC Porto; FC Liverpool - Inter Milano; AS Roma - Real Madrid; Olympiakos Pireu - Chelsea Londra.