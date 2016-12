Ultima şansă pentru tricolori

Cu doar patru puncte obţinute în tot atîtea jocuri disputate în preliminariile Campionatului Mondial din 2010, tricolorii mai speră la o calificarea miraculoasă la turneul final din Africa de Sud. Elevii lui Victor Piţurcă şi-au fixat drept obiectiv cîştigarea tuturor meciurilor rămase din această campanie, fapt care le-ar permite să încheie grupa cel puţin pe locul secund. Prima şansă pentru a-şi păstra şansele teoretice este chiar în această seară, cînd naţionala va da piept, în deplasare, de la ora 21.30, cu reprezentativa Austriei, pe Stadionul “Hypo Worthersee” din Klagenfurt. Ameninţat cu demiterea, selecţionerul se confruntă cu probleme de lot, după ce Adrian Mutu a acuzat dureri puternice la genunchiul stîng. La antrenamentul oficial desfăşurat ieri, căpitanul naţionalei a părăsit terenul după doar un sfert de oră, pregătindu-se separat alături de unul dintre preparatorii fizici. După ce a purtat o scurtă discuţie cu selecţionerul, Mutu a revenit la antrenament, însă prezenţa sa în teren în această seară este incertă. “Cred că voi juca în meciul cu Austria, o să fiu ok. Am probleme mai vechi şi s-ar putea să am nevoie de o operaţie la finalul sezonului. Ne dăm seama că este un meci capital pentru noi şi că nici măcar egalul nu ne ajută. Nu este numai vina lui Victor Piţurcă pentru lipsa de rezultate. Vom juca şi pentru el”, a declarat “decarul” naţionalei. Selecţionerul este decis să efectueze numeroase schimbări în formula de start faţă de meciul cu Serbia, urmînd să apară din primul minut Goian, Nicoliţă, Tănase şi Nicu. Ultimul îşi va face astfel debutul pentru naţionala României, după ce a fost lăsat în afara lotului în disputa cu sîrbii. “Trebuie neapărat să cîştigăm. Victor Piţurcă ne-a calificat la ultimele europene. Dacă îl vom schimba acum, credeţi că va fi mai bine? Vom juca cu Austria pentru noi, pentru a spăla ruşinea de la meciul cu Serbia, vom juca pentru a rămîne în cursa calificării. Bineînţeles, vom juca şi pentru selecţioner”, a adăugat Cosmin Contra, care s-ar putea retrage de naţională după meciul cu Austria.

Piţurcă nu demisionează

Selecţionerul a şocat la conferinţă de presă de ieri, cînd a anunţat că nu va demisiona nici în cazul unui insucces cu Austria. “După meciul pierdut cu Serbia, şansele la calificare sînt foarte mici, însă avem datoria să ne facem meseria. Trebuie să fim foarte atenţi în continuare, depindem de jocul rezultatelor. Dorinţa gazdelor de a rămîne în continuare în lupta pentru calificare face ca acest joc să fie extrem de dificil. Austria este periculoasă, a bătut Franţa, deci nu pot să fie slabi. Un rezultat de egalitate ne-ar fi total defavorabil. Nu iau în calcul o demisie nici dacă pierdem cu Austria, vreau să-mi duc la capăt contractul. Dacă nu vor mai fi şanse matematice, Federaţia va lua o decizie”, a spus Piţurcă.

Mari probleme de efectiv pentru Austria

Şi selecţionerul Austriei, Dietmar Constantini, aflat la debut pe banca tehnică, se confruntă cu numeroase probleme de efectiv. După ce a renunţat la Weber, Junuzovic, Manninger, Garics, Leitgab, Ibertsberger şi Marc Janko din cauza accidentărilor, tehnicianul austriac l-a pierdut şi pe Aleksandar Dragovic, accidentat la antrenamentul de luni seară. Fundaşul în vîrstă de 18 ani s-a ciocnit de colegul său Erwin Hoffer şi s-a ales cu dinţii sparţi, fiind dus la spitalul din Klagenfurt, unde a fost supus unei operaţii prin care i s-a refăcut dantura. La acelaşi antrenament s-a mai accidentat uşor şi căpitanul Emanuel Pogatetz, care a acuzat unele probleme la coapsă, dar prezenţa sa pe teren la jocul cu România nu este pusă în pericol. “Respect echipa naţională a României, dar sînt foarte optimist. Noi, dar şi România, avem şanse mici de calificare la Campionatul Mondial”, a spus Constantini.

Echipele probabile - Austria (antrenor Dietmar Constantini): Gspurning - Schiemer, Prodl, Pogatetz, Fuchs - Holzl, Saumel, Scharner, Ulmer - Hoffer, Maierhofer; România (antrenor Victor Piţurcă): Lobonţ - Contra, Tamaş, D. Goian, Raţ - Nicoliţă, Rădoi, Cr. Tănase - M. Nicu, Marica, Mutu. Arbitri: Craig Thomson - Tom Murphy şi Martin Cryans (toţi din Scoţia). În celălalt meci din grupă, Franţa întîlneşte Lituania, la Paris, de la ora 22.00.

Clasamentul Grupei a 7-a

1. Serbia 5 4 0 1 12-5 12

2. Lituania 5 3 0 2 6-4 9

3. Franţa 4 2 1 1 6-6 7

4. Austria 4 1 1 2 5-7 4

5. ROMÂNIA 4 1 1 2 5-8 4

6. I-le Feroe 4 0 1 3 1-5 1