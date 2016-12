Ultima săptămînă de cercetări arheologice, la Capidava

O echipă de studenţi din cadrul Facultăţii de Istorie a Universităţii „Ovidius”, alături de studenţi de la Bucureşti şi Sibiu, participă la ultima săptămînă de săpături arheologice, care se desfăşoară la una dintre cele mai prestigioase cetăţi de pe teritoriul dobrogean, Capidava. Săpăturile sistematice l-au avut în prim plan, în acest an, pe arheologul Cătălin Dobrinescu, însă lucrările au fost reluate în această perioadă de către Ioan Opriş de la Universitatea Bucureşti. Doar un sfert din vestigiile cetăţii au fost scoase, în prezent, la suprafaţă, în cele peste opt decenii de săpături. Absenţa arheologilor de prestigiu de la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa (MINAC), precum Cătălin Dobrinescu, Zaharia Covacef sau Tiberiu Potîrniche, îl determină pe Ioan Opriş să continue, în prezent, cercetarea intramuros la Via Principalis, strada principală de la intrarea în cetate, pe care a scos-o la suprafaţă în urma campaniei din anul 2008, împreună cu personal angajat din satul Capidava.

Studenţii constănţeni de la Capidava sînt grupaţi într-o asociaţie studenţească intitulată Legio Septima (LEG VII) şi condusă de secretarul general al Asociaţiei Studenţilor la Arheologie şi Istorie din România (ASAIR), Radu Petcu. Tinerii s-au alăturat altor 30 de studenţi proveniţi din Bucureşti şi Sibiu, ultimii find conduşi de profesorul Miron Costin. Tînăra generaţie de arheologi constănţeni are o experienţă bogată, acumulată pe mai multe şantiere ale judeţului Constanţa, cum ar fi Capidava, Ulmetum sau chiar în Constanţa, în spatele Teatrului de Stat. În condiţiile în care interesul pentru acest domeniu de cercetare este din ce în ce mai redus, secretarul general al ASAIR, Radu Petcu, susţine că şantierele arheologice sînt pasiunea grupului său, deşi nimeni nu investeşte pentru viitor... în trecut. Tinerii constănţeni au participat, în fiecare an, la campaniile de cercetare de la Capidava, însă, anul acesta, se află într-o situaţie dificilă din cauza fondurilor reduse, dar şi absenţei specialiştilor din cadrul MINAC.

Deşi cercetarea de la Via Principalis se află la început, au ieşit la iveală, pînă în prezent, o serie de obiecte şi fragmente ceramice. Dat fiind faptul că reprezintă o zonă cu interes relativ scăzut, cercetările de la Via Principalis vor fi ultimele din acest an de la Capidava.

Cei care au dorit să aibă parte de o zi deosebită, încărcată de semnificaţii istorice şi spirituale, au avut posibilitatea să viziteze, la finele săptămînii trecute, şantierul arheologic Capidava, unde s-a organizat „Ziua Porţilor Deschise”. La data de 1 august s-au aniversat 85 de ani de la inaugurarea săpăturilor la acest sit emblematic al civilizaţiei romane în zona dunăreană, de către Grigore Florescu - continuate de fiul său, Radu Florescu. Cercetările arheologice de la cetatea Capidava au fost iniţiate în anul 1923, de către arheologul Grigore Florescu, elevul regretatului cercetător Vasile Pârvan. Săpăturile au fost întrerupte în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, însă au fost reluate în anii ’50 şi continuă pînă în prezent.