Ultima speranţă pentru FC Farul

11:27:37 / 27 Aprilie 2014

Trist

Unele echipe s-au retras din campionat, altele s-au desfiintat, altele au fost retrogradate abuziv sau nu, Farul in schimb a ajuns in liga a 3-a pe teren, au jucat fiecare meci, incompetenta conducerii administrative, tehnice si a acestor pseudo-fotbalisti a dus echipa fanion a judetului Constanta in subsolul fotbalului romanesc si asa inferior valoric majoritatii campionatelor europene. Nu este singurul campionat in care un oras atat de important nu are reprezentata in liga nationala, dar cand vezi ce echipe activeaza in liga I ,nu poti sa accepti ca FC Farul va juca din sezonul urmator cu echipe precum viitorul axintele, progresul cernica sau cs afumati. Pagina neagra din istoria FC Farul Constanta continua si din pacate nu se stie daca sau cand va lua sfarsit..