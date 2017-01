Ultima speranţă pentru FC Farul

După cinci meciuri consecutive fără victorie, FC Farul speră să reintre în cărţile promovării cu un succes, în deplasare, în derby-ul dobrogean cu Săgeata Stejaru, programat sâmbătă, de la ora 13.00 (în direct la Sport.ro), în etapa a 24-a a Ligii a II-a. Aflaţi la cinci puncte de locul secund, constănţenii îşi joacă astfel ultima şansă în tentativa de a reveni în prima ligă. „Este un meci foarte important pentru ambele formaţii, însă, pentru noi, a devenit decisiv. Sunt convins că, dacă vom câştiga, ne vom îndeplini obiectivul final, promovarea. Dacă vom juca bine şi vom fi concentraţi, nu avem cum să ratăm cele trei puncte”, a spus mijlocaşul Bogdan Andone. „Ne aşteaptă o misiune dificilă, mai ales că este ultima şansă să intrăm din nou în lupta pentru promovare. Nu mai avem însă nimic de pierdut şi trebuie să ne sacrificăm pe teren. Sunt convins că de această dată va veni şi un rezultat favorabil, pentru că este o altă mobilizare în lot”, a adăugat portarul Radu Sardescu. Faţă de meciurile anterioare, Dennis Şerban şi Gică Butoiu au decis să-l lase în afara lotului pe atacantul Cristian Pantelie. În schimb, revenit după o absenţă de o lună şi jumătate, Chico ar putea juca titular, deşi resimte în continuare dureri puternice la spate.

Formaţiile probabile - Săgeata (antrenor Aurel Şunda): Olteanu - Aldana, C. Vlaicu, Goşa, Al. Vlad - Dobrea, C. Gheorghiţă, Paleacu, Dicu - Şicu, Chiţu; FC Farul (antrenor Gheorghe Butoiu): Sardescu - Măţel, Ninu, Pătraşcu, Păcuraru - Andrade, Cristocea, B. Andone, C. Matei - Chico, M. Ene. Arbitri: Paul Unimatan (Zalău) - Vasile Marinescu (Bucureşti) şi Anghel Voicu (Argeş).

Celelalte meciuri ale etapei - sâmbătă, ora 11.00: Dunărea Galaţi - Concordia Chiajna; FCM Bacău - Victoria Brăneşti; Tricolorul Breaza - Steaua II; CSM Rm. Sărat - Gloria Buzău; Delta Tulcea - Dunărea Giurgiu; FC Botoşani - Sportul Studenţesc; duminică, ora 13.00: Dinamo II - Petrolul Ploieşti. Partida Cetate Suceava - FC Snagov a fost câştigată de oaspeţi, cu 3-0, la “masa verde”, deoarece gazdele s-au retras din campionat.

Clasament Seria I

1. Brăneşti 23 15 6 2 46-17 51 (+15)

2. Sportul 23 12 6 5 41-18 42 (+6)

3. FC Snagov 24 12 4 8 42-31 41 (+5)

4. Săgeata Stejaru 23 12 5 6 29-18 41 (+8)

5. Delta Tulcea 23 11 6 6 23-13 39 (+6)

6. Petrolul Ploieşti 23 9 11 3 34-17 38 (+2)

7. FC FARUL 23 11 4 8 30-23 37 (+1)

8. Chiajna 23 11 3 9 33-22 36 (0)

9. Steaua II 23 9 8 6 26-18 35 (+2)

10. FCM Bacău 23 9 5 9 34-33 32 (-1)

11. Dunărea Giurgiu 23 9 5 9 27-30 32 (-1)

12. Dunărea Galaţi 23 8 4 11 18-22 28 (-5)

13. FC Botoşani 23 7 6 10 23-25 27 (-9)

14. Gloria Buzău* 23 8 7 8 25-27 23 (-2)

15. Dinamo II 23 6 3 14 23-38 21 (-15)

16. Cetate Suceava** 24 2 9 13 14-46 15 (-24)

17. Breaza 23 4 3 16 17-47 15 (-18)

18. CSM Rm. Sărat 23 2 6 15 5-46 12 (-21)

* - Gloria Buzău este penalizată cu 8 puncte, deoarece nu şi-a îndeplinit baremul în Liga I în sezonul trecut

** - Cetate Suceava a fost dezafiliată