Ultima strigare a catalogului pentru studenții de la Arte

Emoții mai mari decât la un examen au pus stăpânire pe absolvenții Facultății de Arte a Universității „Ovidius”, de la specializarea Artele spectacolului. Ele au atins apogeul luni seară, când tinerii absolvenți s-au întâlnit cu profesorii lor, în Aula Magna a Universității „Ovidius”, pentru a marca festivitatea de închidere a anului universitar 2014-2015. Înainte ca decanul Facultății de Arte, conf. univ. dr. Daniela Vitcu-Hanțiu, să strige pentru ultima oară catalogul, cei care în curând vor trece prin probele examenelor de licență și dizertație au urcat pe scenă, făcându-i mândri pe profesorii lor cu momente artistice special alese pentru un astfel de moment unic, de neuitat. La finalul micro-recitalurilor, absolvenții de la specializările Artele spectacolului - Coregrafie (licență) și Arta actorului de music-hall (master) au primit aplauzele sincere ale profesorilor.

„AȘA ESTE LA ARTE: NE UNIM SUFLETELE” „Deși este un moment frumos, este grea despărțirea. Totuși, despărțirea aceasta nu este reală, deoarece noi ținem legătura în continuare. De exemplu, avem absolvenți, de acum cinci ani, cu care comunicăm. Colaborarea nu se sfârșește. Așa este la Arte: ne unim sufletele. Familia noastră este foarte mare și va crește”, a spus decanul Facultății de Arte, conf. univ. dr. Daniela Vitcu-Hanțiu. „Avem cam 80-90% dintre absolvenți care sunt angajați în teatre. Este cea mai mare satisfacție a noastră, a profesorilor”, a mai spus decanul de la Arte. Aceasta și colegii săi de la catedră - Dumitru Lupu, Dana Enache, Liliana Cornilă, Geo Dobre și Horațiu Cherecheș - le-au urat succes tinerilor absolvenți hărăziți scenei.

„Sunt foarte fericit că unii dintre colegii mei de la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” au găsit timp, pe lângă munca și efortul depuse în cadrul Companiei de Balet, să facă și o facultate”, a spus și coregraful Horațiu Cherecheș.

Emoțiile vor continua pentru absolvenții de la Arte și în aceste zile, când sunt programate o serie de spectacole sub genericul „Zilele absolvenților 2015”. Spectacolele au loc până vineri, inclusiv, începând cu ora 18.00, în Aula Magna, intrarea fiind liberă.

„În această seară (n.r. - luni) am avut emoții mai mari decât voi avea la examen. Sunt convinsă de acest lucru. Deși am avut de susținut un monolog din „Medeea”, de Euripide, am avut emoții mai ceva ca la premiera de acum doi ani, de la Festivalul Antic Tomis”, a spus Dana Cojan, șefă de promoție la Arta actorului de music-hall (master). Șef de promoție la aceeași specializare a fost și Adrian Mihai Iosifides. „A fost greu și frumos, în același timp. Știam în ce mă bag... Am încercat să iau cât mai mult de la toți profesorii. Sper că am... furat cât mai mult”, a spus Iosifides.

„E mai emoționant decât m-am așteptat. Au fost trei ani grei. Acum, când mă uit în jur, nu prea aș vrea să se termine. Mi-e greu să mă despart de profesorii care au vrut să ne transmită tot ceea ce știau”, a spus șefa de promoție de la Artele spectacolului - Coregrafie, Geta Huncanu-Răvdan, care a absolvit și masteratul Arta actorului de music-hall.