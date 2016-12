Ultima verificare pentru RCJ Farul înainte de play-off

Astăzi, de la ora 18.00 (în direct pe TVR3 şi rugbytv.ro), pe stadionul „Mihai Naca“, RCJ Farul Constanţa va întâlni pe Steaua, în etapa a 13-a a Superligii Naţionale de rugby. Pentru constănţeni va fi ultima verificare înaintea play-off-ului, pentru că în ultima etapă elevii lui Mircea Paraschiv nu vor evolua. Partida cu Steaua nu mai poate schimba locul în clasament pentru formaţia constănţeană, indiferent de deznodământ, astfel că Mircea Paraschiv va încerca şi de această dată să vadă potenţialul tuturor jucătorilor din lot. Ca şi la Baia Mare, este posibil să se încerce o formulă experimentală, pentru ca înaintea play-off-ului să existe o imagine cât mai bună asupra potenţialului fiecărui jucător. „Mă interesează mai puţin rezultatul, pentru că nu are importanţă în clasament. Vreau să văd ce slăbiciuni mai avem, pentru a putea pune la punct toate lucrurile înainte de play-off. În plus, lotul pare numeros, însă sunt mulţi jucători accidentaţi (n.r.: Pastramă, Gheară, Apostol, Mototolea) şi suntem nevoiţi să facem unele improvizaţii. Sper însă ca pregătirea bună pe care am efectuat-o să-şi spună cuvântul. Întâlnim o formaţie puternică, ce a reuşit să se întărească serios în ultima perioadă“, a declarat antrenorul Mircea Paraschiv.

Echipa probabilă a Farului: Mătase, Hobbs, Leon, Ogea, Mahu, Roderique, Van Neel, N. Ion, Bratu, Jantjies, Puişoru, Eyres, D. Harpe, S. Harpe, Pîrvu.

Programul etapei - astăzi: RCJ Farul Constanţa - Steaua Bucureşti; Dinamo - RCM Timişoara (ora 10.00, în direct pe rugbytv.ro), CSM Baia Mare - CSM Bucureşti-Olimpia (ora 10.00, rugbytv.ro). Clasament: 1. Timişoara 39p, 2. Baia Mare 37p, 3. Steaua 36p, 4. Farul 26p, 5. Dinamo 13p, 6. CSM Bucureşti-Olimpia 12p, 7. U. Cluj 7p.