Ultima zi a Festivalului Vinului Dobrogean

Astăzi este ultima zi în care Pavilionul Expoziţional Constanţa găzduieşte prima ediţie a Festivalul Vinului Dobrogean, manifestare care a debutat odată cu inaugurarea Pavilionului. Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, s-a deplasat la toţi producătorii de vin prezenţi la festival. „Producătorii de vin trebuie încurajaţi pe plan intern şi ajutaţi să ajungă cu produsele româneşti şi în alte ţări ale Europei. România are tradiţie în ceea ce priveşte vinul, iar Murfatlarul făcut în Dobrogea a cîştigat numeroase premii la nivel internaţional. Autorităţile locale şi centrale trebuie să-i sprijine pe producători, chiar şi prin organizarea unor astfel de manifestări“, a declarat Nicuşor Constantinescu. Constănţenii nu au ratat prezenţa producătorilor de vin la Constanţa, mulţi dintre ei vizitînd standurile cu intenţia de a testa sortimentele care ar putea să se potrivească pentru sărbătorile de iarnă. „Am venit la acest Festival al Vinului Dobrogean pentru a vedea şi degusta mai multe sortimente de vinuri. Cred că am găsit ceea ce vreau pentru Crăciun şi Revelion. Cît priveşte manifestarea în sine, este bine venită, pentru că-i mai scoate pe constănţeni din monotonie“, a afirmat Radu Cazacu, unul dintre vizitatorii standurilor de la Festivalul Vinului Dobrogean. Dacă în interiorul Pavilionului Expoziţional se degustă zecile de sortimente de vinuri expuse de producători, afară, sute de oameni se pot delecta cu un vin fiert şi un grătar. Cu toate că este vorba despre un festival al vinului, participanţii au fost îmbiaţi inclusiv cu mici şi bere. Producătorii s-au arătat şi ei extrem de mulţumiţi de manifestarea organizată la Constanţa. „Era nevoie de un astfel de festival, pentru ca lumea să cunoască sau să îşi aducă aminte de produsele pur româneşti. Pentru noi, ca şi producători de vin, este un bun prilej de a ne face cunoscută marfa şi de a stabili o serie de relaţii economice, aici, la malul mării. Sperăm ca acest festival să devină o tradiţie, pentru că ne-ar face plăcere să venim la Constanţa în fiecare an“, a declarat unul dintre producătorii prezenţi la Pavilionul Expoziţional. Preţurile vinurilor aduse de expozanţi la festival sînt pentru toate buzunarele: de la 4 lei o sticlă de vin, pînă la 70 de lei o sticlă de vin vechi.