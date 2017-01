Ultima zi de… „Battle of the Songs”

„Battle of the Songs”, primul concurs privat de compoziţie, iniţiat de Zoli Toth, liderul trupei „Sistem”, a ajuns foarte aproape de marea finală. O singură zi a mai rămas pînă la deciderea finaliştilor concursului „Battle of the Songs”, competiţie care se desfăşoară online, pe site-ul www.battleofsongs.ro. Cele 30 de piese care au ajuns în semifinală sînt votate pentru finală numai de public, acesta fiind cel care va decide cele 12 titluri care vor ajunge în etapa următoare, melodiile mai putînd fi votate doar pînă la 1 noiembrie.

Cel care va fi cîştigătorul finalei va primi premiul cel mare în valoare de 10.000 de euro, oferit de Privacy Condoms. De asemenea, compozitorii vor fi răsplătiţi şi cu premii constînd în aparatură de studio şi instrumente muzicale de la SoundCreation.ro. „Concursul nostru a crescut fantastic la această a doua ediţie, recunosc printre compozitorii înscrişi concurenţi de anul trecut, dar şi compozitori consacraţi. Sînt tare curios să aflu cine va cîştiga cei 10.000 de euro”, a precizat Zoli Toth, artistul care a iniţiat această competiţie.

„Battle of the Songs”, primul concurs privat de compoziţie din România, este organizat de compania Star Management, care vine în sprijinul artiştilor doritori de afirmare pe piaţa muzicală.