Ultima zi de Hang Out! ROA, Byron, Travka, Toulouse Lautrec, la Mamaia!

Este clar! Festivalurile de rock alternativ au publicul lor! Acest public a apărut acum şi la Constanţa, la Hang Out, primul (şi singurul!) festival de rock alternativ din Dobrogea. În număr mare, cu chef de viaţă proprie, cu gânduri personale, neîmprumutate din alte sfere, cu lucruri frumoase de spus şi de arătat, cu exprimări libere şi diferite. Toţi aceşti tineri frumoşi au intrat, alături de Asociaţia Eurocult, în noua eră a dizidenţei muzicale şi artistice, la HANG OUT, primul festival de origine alternativă, organizat în premieră la Constanţa! Chiar dacă până acum rock-ul alternativ a întregit playlist-urile diverselor evenimente de la malul mării, niciodată nu a avut propriul său festival, dedicat în exclusivitate. Asta se întâmplă, însă, acum. Astfel, pe plaja din Mamaia Nord, timp de trei zile, s-au adunat şi se adună mulţi prieteni, cele mai bune trupe necomerciale românești şi cele mai nonformale modalităţi de exprimare artistică.

Dacă vineri i-aţi putut asculta şi aplauda pe Moonlight Breakfast, Robin and The Backstabbers, The Mono Jacks şi Les Elephants Bizarres, iar sâmbătă, 12 august 2017, pe cei de la Viţa de Vie, OCS, Mr. Jurjak şi The Amsterdams, în această seară de duminică, 13 august 2017, invitaţii organizatorilor sunt ROA, Byron, Travka, Toulouse Lautrec. Vă aşteptăm cu drag!

INTRAREA ESTE LIBERĂ.

HANG OUT – Festival de Origine Alternativă este realizat de Asociaţia Eurocult, cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa. Mulțumim Primăriei Năvodari, Grupării Mobile de Jandarmi „Tomis“ Constanţa, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Constanţa, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea“, Inspectoratului de Poliţie al Județului Constanţa.

În perimetrul festivalului este interzisă intrarea cu următoarele obiecte: ghiozdane, droguri, sticle, lasere, genți (dimensiunea maximă permisă 21cm x 29cm), spray-uri, cuțite, arme, obiecte contondente, articole pirotehnice, mâncare și băuturi, animale, umbrele (în caz de ploaie se recomandă folosirea pelerinelor), materiale inflamabile sau explozive, orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți participanți.