Ultimatum de la autorități Ori îți îngrijești proprietatea, ori o vinzi!

00:07:54 / 10 Februarie 2015

Tarziu foarte tarziu dar bine

Daca o astfel de masura se aplica de la inceputul anilor `90 atunci aratausi orasele romanesti ca si cele din Cehia sau tarile baltice (nu vrobim de occident) dar nenorocitii de politicieni impreuna cu proprietarii au lasat cladiri istorice in paragina. Ar trebuii data si o lege a modului in care se pot executa reparatii exterioare, sau izolatii de blocuri. Este o tiganie ce se intampla astazi cand 3-4 i-si izoloeaza partea sa de boc iar ceilati nu au cu ce. Primariile trebuie sa i-a o decizie in care sa ajute familiile nevoiase sa izoleze apartamentele. La Constanta in loc de cartierul spaga Henry Coanda mai bine se renovau cladirile vechi si se izolau blocurile. Dar asta nu ai cum sa vezi din Mozambic nea Mazare. Poate se vede mai bine acum cat de curand din subsolul politiei.