Ultimatumul USL a avut efect

RĂZBOI ÎNTRE PALATE După ce preşedintele Traian Băsescu a reinventat Constituţia şi regulile de învestire a unui ministru, cerându-i, contrar tuturor normelor legale, ministrului desemnat pentru Cultură, senatorul Puiu Haşotti, să declare pe propria răspundere că nu a plagiat în teza sa de doctorat, paharul nemulţumirilor USL vizavi de mizeriile şi toanele preşedintelui s-a umplut. Conducerea USL s-a arătat, ieri, decisă să treacă la măsuri împotriva şefului statului. Co-preşedintele USL Crin Antonescu a avut, vineri, într-o conferinţă de presă, o reacţie virulentă la adresa preşedintelui, căruia i-a dat un ultimatum: ori îl învesteşte pe senatorul Puiu Haşotti la Cultură, fără pretenţii nelegale privind eventuale declaraţii pe tema plagiaturii la teza de doctorat, ori va cere parlamentarilor PNL declanşarea procedurii de suspendare a şefului statului. Liderul liberal i-a dat termen lui Băsescu să învestească ministrul Culturii până luni - 25 iunie, la ora 19.00. Antonescu a precizat că Băsescu trebuie să înveţe să fie un preşedinte care respectă Constituţia, altfel nu va mai fi preşedinte. „Pentru noi, preşedintele ţării nu este capul unei haite de animale, masculul alfa, ci este, sau va învăţa să fie un preşedinte civilizat”, a spus preşedintele PNL. El l-a acuzat pe Băsescu că a transformat România într-o ţară bananieră. Liderul PNL a precizat că preşedintele României are atribuţii foarte clare date de Constituţie, şi nicăieri în Constituţie nu i se dă preşedintelui dreptul de a solicita declaraţii de la miniştrii propuşi de Guvern.

PEDELIŞTII, „OPĂRIŢI” Vehemenţa discursului lui Antonescu a fost taxată imediat de apropiaţii preşedintelui Băsescu, care au sărit ca arşi când au văzut că tătucul lor este pus la zid. În acest sens, Traian Igaş a declarat că suspendarea preşedintelui este o frământare mai veche a lui Crin Antonescu, pe care nu îl vede ca fiind şef de stat. La fel de acidă a fost şi Sulfina Barbu (PDL), care a declarat că Antonescu acţionează febril şi impulsiv. În plus, „buldogul” PDL Vasile Blaga spune că demersul lui Antonescu este o ”acţiune în continuare, pentru că nu scapă niciun prilej prin care să se apropie de mult doritul Cotroceni”. Cel mai vehement a fost însă Cezar Preda, care a susţinut că liberalul a avut un discurs lipsit de coerenţă. „Ăsta e discurs de doritor de a fi preşedinte? Un vocabular şi o coerenţă în ce priveşte aspiraţia trebuie să existe. Doresc să îl schimbe pe Traian Băsescu, despre care spun că e războinic... dar, timp de un sfert de oră, Crin Antonescu a aruncat numai venin”, a declarat Preda. În schimb, democrat liberalii uită faptul că preşedintele Traian Băsescu este cel care a inventat şi patentat limbajul dur şi injuriile de mahala în politică, tip de comportament pe care ni-l amintim cu toţii din campania pentru prezidenţialele din 2004, când, în locul unui discurs demn de preşedinte de stat, Băsescu a folosit un „vocabular de autobază”.

FĂRĂ VACANŢĂ În discursul său, co-preşedintele USL Crin Antonescu a ţinut să reitereze faptul că Băsescu îl va învesti pe Haşotti la Cultură „cu codiţa uşor între picioare”. În caz contrar, Antonescu a spus că pe Băsescu îl paşte suspendarea, drept pentru care el a cerut specialiştilor şi oamenilor politici din PNL şi USL să facă inventarul atitudinilor şi faptelor anticonstituţionale ale lui Băsescu. Antonescu a fost susţinut, vineri, şi de premierul Victor Ponta, care a spus că parlamentarii PSD vor susţine o eventuală procedură de suspendare a lui Băsescu dacă Puiu Haşotti nu va fi învestit ca ministru, precizând că nu va trimite la Cotroceni declaraţia privind lipsa plagiatului în lucrările ministrului desemnat. La rândul său, Haşotti a explicat că s-a grăbit să scrie declaraţia cerută de Băsescu, pentru a nu se considera că are vreo teamă şi că a plagiat, dar că Victor Ponta şi Crin Antonescu sunt cei care iau decizia politică privind această declaraţie. De partea cealaltă, administraţia prezidenţială apreciază că interpretarea potrivit căreia preşedintele Băsescu condiţionează învestirea lui Puiu Haşotti în funcţia de ministru al Culturii este „rău-voitoare” şi neconformă cu textul scrisorii trimise premierului. În plus, administraţia prezidenţială precizează că, potrivit deciziei 356 a Curţii Constituţionale din anul 2007, preşedintele ţării „are îndreptăţirea de a verifica corespunderea” candidatului pentru funcţia de ministru, în cazul remanierii guvernamentale. După ce a constatat că USL nu are de gând să se comporte cu acelaşi servilism cu care l-au învăţat pedeliştii, Băsescu a revenit la sentimente mai bune. Vineri seară, Preşedinţia a anunţat că va accepta nominalizarea lui Haşotti la Cultură. Aşteptăm şi învestirea oficială, pentru că Traian Băsescu a mai promis că demisionează în cinci minute şi nu a făcut-o.