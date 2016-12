Ultimele bilete la concertul Paula Seling

În prag de Crăciun, Paula Seling susține, la Constanța, un mult-așteptat concert de Sărbători, care a stârnit un interes aparte în rândul constănțenilor. Evenimentul are loc mâine seară, de la ora 21.00, în localul Culture Pub din incinta Casei de Cultură, iar cei care doresc să o vadă pe Paula Seling în concert mai pot găsi, încă, bilete. Conform organizatorului evenimentului, Elena Vasile, au mai rămas în vânzare doar câteva bilete care pot fi procurate de la sediul localului, existând șanse ca acestea să fie suplimentate. Prețul unui bilet este de 55 de lei.

Colindele interpretate de Paula Seling încântă, an de an, românii care o ascultă și o consideră printre cei mai apreciați artiști ai acestei perioade și nu numai. Pe plan personal, însă, Crăciunul pentru Paula Seling înseamnă... ziua de naștere. Paula s-a născut pe 25 decembrie 1978, la Baia Mare, în pitorescul Maramureș plin de tradiții. A absolvit Colegiul „Gheorghe Șincai” din Baia Mare, în 1997, iar apoi, Școala Superioară de Jurnalistică din București, după care a studiat, în particular, canto și pian. Pe lângă numeroasele premii pe care le-a câștigat în ultimul deceniu, drept mărturie a valorii ei artistice stau și cele 15 discuri lansate și apreciate de un public larg în România. Frumusețea ei i-a cucerit și pe străini, astfel că, în acest an, a fost desemnată cea mai frumoasă participantă de la Eurovision, performanță pe care a obținut-o și în 2010.