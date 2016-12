Ultimele bilete pentru optimi în Liga Campionilor

Ultima etapă din UEFA Champions League programează în această seară, de la ora 21.45, partidele din Grupele A, B, C și D, doar în Grupa D situația fiind lămurită - Borussia Dortmund și Arsenal Londra sunt calificate în optimile UCL, iar Anderlecht Bruxelles și-a asigurat prezența în 16-imile de finală ale UEFA Europa League. În Grupa A, campioana Spaniei, Atletico Madrid, și-a asigurat calificarea în optimile Ligii Campionilor, dar poate rata prima poziție, dacă pierde la Torino. Acolo unde Juventus are nevoie de cel puțin un egal, pentru a nu rata calificarea în optimi. Situație încurcată în Grupa B, cu Real calificată de pe prima poziție și cu meciul de la Liverpool decisiv pentru al doilea loc calificant, englezii având doar varianta victoriei. Teoretic și Ludogorets poate spera la calificarea în UEL, dacă nu pierde la Madrid, iar Liverpool pierde pe teren propriu! Cea mai echilibrată grupă din UCL - Grupa C - propune un alt meci de care pe care - cel din principat, acolo unde AS Monaco are nevoie doar de un egal pentru calificarea în optimi, în condițiile în care vicecampioana Franței are cea mai bună apărare din Cupele Europene - un singur gol primit! Bayer Leverkusen va avea un meci dificil la Lisabona, chiar dacă Benfica este eliminată din Cupele Europene, germanii putând pierde prima poziție în grupă funcție de jocul rezultatelor.

Programul de astăzi, toate meciurile urmând să înceapă la ora 21.45 - GRUPA A: Olympiacos Pireu - Malmo FF, Juventus Torino - Atletico Madrid (Digi Sport 1 și Dolce Sport 1). Clasament: 1. ATLETICO 12p, 2. Juventus 9p, 3. Olympiacos 6p, 4. Malmo 3p.

GRUPA B: FC Liverpool - FC Basel (Digi Sport 3 și Dolce Sport 3), Real Madrid - Ludogorets Razgrad (TVR 1, Digi Sport 2 și Dolce Sport 2). Clasament: 1. REAL MADRID 15p, 2. FC Basel 6p, 3. FC Liverpool 4p (golaveraj: 4-8), 4. Ludogorets 4p (5-10).

GRUPA C: AS Monaco - Zenit St. Petersburg (Dolce Sport 4), Benfica Lisabona - Bayer Leverkusen. Clasament: 1. BAYER 9p, 2. AS Monaco 8p, 3. Zenit 7p, 4. Benfica 4p.

GRUPA D: Galatasaray Istanbul - Arsenal Londra, Borussia Dortmund - Anderlecht Bruxelles. Clasament: 1. BORUSSIA 12p, 2. ARSENAL 10p, 3. Anderlecht 5p, 4. Galatasaray 1p.