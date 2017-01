Ultimele două zile la turneul “Oval 5“ la rugby pe plajă

În Mamaia, pe terenurile amenajate la “Arena Beach CVM”, situată în zona Cazino, a continuat ediţia a doua a turneului de rugby pe plajă “Oval 5“. În ziua a treia a competiţiei au debutat şi turneele rezervate copiilor sub 10 ani şi cel al juniorilor sub 17 ani.

Iată rezultatele de ieri - categoria U-10: Litoral Mangalia - CS Buftea 3-3; CS Buftea - CC Buftea 3-0; CC Buftea - Mangalia 6-2; U-12: Cleopatra Constanţa - Litoral Mangalia 12-1; CTMR Metrou Bucureşti - Şc. 8 Constanţa 7-3; AS Tomitanii Constanţa - Mangalia 6-2; CS Joiţa 07 Giurgiu - Cleopatra 5-2; Tomitanii - Şc. 8 4-3; în clasament conduc Buftea, Joiţa, Cleopatra şi Tomitanii, cu câte 12 puncte fiecare; U-14: AS Tomitanii 1 - Litoral Mangalia 11-0; CSR Paşcani - Mangalia 9-1; Steaua Bucureşti - AS Tomitanii 2 4-0; CTMR Metrou Bucureşti - Cleopatra Constanţa 4-4; U-17: Liceul I. G. Duca Constanţa 1 - Colegiul Naţional „Aurel Vlaicu” Bucureşti 6-3; Liceul I. G. Duca Constanţa 1- Liceul I. G. Duca Constanţa 2 8-2; Colegiul Naţional „Aurel Vlaicu” Bucureşti - Liceul I. G. Duca Constanţa 2 4-4.

Astăzi, de la ora 9.00, sunt programate partide contând pentru categoriile U-12, U-14 şi U-16. Competiţia se va încheia mâine.

Competiţia este organizată de Asociaţia Sportivă “Oval 5 Beach Rugby Romania“ (preşedinte Vasile Chirondojan), în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Federaţia Română de Rugby, Primăria Municipiului Constanţa, CVM Tomis Constanţa, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, Asociaţia Judeţeană de Rugby Constanţa, Asociaţia Municipală de Rugby Bucureşti şi Complexul Cleopatra Mamaia.